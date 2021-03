Superwahljahr 2021: Die Ära Merkel endet, aber was beginnt? Darüber diskutieren bei einer Online-Veranstaltung der SZ an diesem Mittwoch Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt und Ralph Brinkhaus, Vorsitzender der Unions-Fraktion im Bundestag. Hier anmelden.

Der Stolperstart ins Superwahljahr lässt die Unruhe in der CDU weiter wachsen: Derart drastische Verluste, wie sie die Partei nun bei den Landtagswahlen am Sonntag in den einstigen schwarzen Stammländern Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz eingefahren hat, sind für die gesamte CDU ein Fiasko.

Bei den Grünen hingegen regiert die Freude nach dem "Superstart ins Superwahljahr", wie Parteichef Robert Habeck nach den Zugewinnen jubilierte. Was aber sind die Ergebnisse für die Partei wirklich wert?

2021 ist ein besonderes Politik-Jahr - die beiden Landtagswahlen waren nur der Auftakt. So manche neue Koalition dürfte geschmiedet werden. Weitere Wahlen stehen sowohl in Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin als auch in Mecklenburg-Vorpommern an. Höhepunkt dieses Superwahljahres ist die Bundestagswahl am 26. September. Hier werden die Weichen für Deutschland neu gestellt. Die Ära Merkel endet - aber was beginnt? Wohin steuert Deutschland?

Über diese Fragen diskutiert Stefan Kornelius, SZ-Ressortleiter Politik, an diesem Mittwoch, 17. März, von 19 Uhr an bei einer Online-Veranstaltung im Rahmen der Reihe "SZ im Dialog" mit Ralph Brinkhaus, dem Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, und mit Katrin Göring-Eckardt, der Fraktionschefin der Grünen.