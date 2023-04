Von Martin Tofern

Seit Jahren treibt die Politik die Frage um, wie man den viel zu groß gewordenen Bundestag wieder auf Normalmaß zurechtstutzen könnte. Im aktuellen Bundestag sitzen 736 Abgeordnete - weit mehr als die ursprünglich vorgesehenen 598 Mitglieder und damit mehr als je zuvor. Die Zahl der Parlamentarier ist durch Überhang- und Ausgleichsmandate gestiegen. Überhangmandate entstehen, wenn eine Partei mehr Direktmandate gewinnt, als ihr nach dem Zweitstimmen-Ergebnis zustehen. Wie aber kriegt man eine Verkleinerung des Gremiums hin, ohne eine oder gar mehrere Parteien zu benachteiligen?

Die Ampelkoalition in Berlin hat sich nun auf eine Reform des Wahlrechts verständigt: Im Wesentlichen schreibt der Gesetzentwurf die Zahl der Abgeordneten auf 630 fest, Überhang- und Ausgleichsmandate sollen ganz abgeschafft werden. Außerdem soll die sogenannte Grundmandatsklausel entfallen. Sie sorgt bisher dafür, dass Parteien auch dann in der Stärke ihres Zweitstimmen-Ergebnisses in den Bundestag einziehen, wenn sie unter fünf Prozent liegen, aber mindestens drei Direktmandate gewinnen. Das träfe vor allem die CSU und die Linke.

Dieser Plan provozierte harte Kritik der Oppositionsparteien, in den Reihen der CSU gab es geradezu wütende Proteste, von einem "Anschlag auf die Demokratie" war die Rede. Doch mittlerweile gehen offenbar auch Landesverbände der Grünen auf Distanz zu der Reform, wie Zeit Online berichtet. Demnach argumentierte etwa Tarek Al-Wazir, stellvertretender Ministerpräsident in Hessen, mit der "miserablen Außenwirkung": Durch den Gesetzentwurf sei der Eindruck entstanden, die Ampel nutze das Wahlrecht, um die Opposition zu schwächen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann habe dem Bericht nach die Ansicht vertreten, man dürfe "mit dem Wahlrecht keine Politik machen".

Streitpunkt der Grünen: Grundmandatsklausel

Wie Zeit Online weiter schreibt, sehen inzwischen nicht nur hohe Grünenpolitiker aus den Ländern, sondern auch viele Bundesgrüne die Reform kritisch. Sie sind vor allem gegen die Abschaffung der Grundmandatsklausel. Damit habe sich die Ampel "politisch angreifbar" und der CSU ein Geschenk gemacht. Sie könnte im Wahlkampf argumentieren, die Ampel wolle ihre Wählerstimmen "ausradieren". Nun suchen die Grünen einen Ausweg aus dem Reform-Schlamassel.

Da das Gesetz noch im Bundesrat behandelt werden muss, gebe es die Möglichkeit, dort Einspruch gegen die Reform zu erheben und das Gesetz in den Vermittlungsausschuss zu verweisen. Doch dabei stellt sich die juristische Frage, wie man das Verfahren auf die Streichung der Grundmandatsklausel beschränken könnte. Sonst würde im Raum stehen, das komplette Reformpaket wieder aufzuschnüren oder gar ganz zurückzunehmen.

Eine weitere Frage ist, ob es den Reformkritikern gelingt, im Bundesrat eine Mehrheit für den Einspruch hinzubekommen. Die Länder, in denen die Grünen mit der Union regieren und Bayern kommen zusammen auf 27 Stimmen, für eine Mehrheit sind aber 35 Stimmen nötig. Deshalb müssten sich auch Länder beteiligen, in den die SPD mitregiert. Zeit Online will erfahren haben, dass Thüringen bereit wäre, sich der Sache anzuschließen. Die nächste Sitzung des Bundesrats findet am 12. Mai statt.

Von grünen Landesvertretern gibt es bislang keine Stellungnahme zum Plan der Reform der Reform. Trotzdem ist eines sicher: Das letzte Wort ist hier noch lange nicht gesprochen.