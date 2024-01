Hintergrund ist das vor einer Woche bekannt gewordene Treffen von Rechtsradikalen in Potsdam, an dem auch mehrere AfD- und einzelne CDU-Politiker teilgenommen haben sollen. Dort soll nach Berichten des Recherchenetzwerks Correctiv diskutiert worden sein, wie man ausländische Staatsbürger und Menschen mit Migrationsgeschichte in großer Zahl aus Deutschland vertreiben kann, auch unter Zwang.

Detailansicht öffnen Im Bundestag ist heute eine aktuelle Stunde zum Umgang mit der AfD angesetzt. (Foto: IMAGO/IPON)

Der Bericht über das Treffen hat eine Gegenbewegung ausgelöst. In vielen Städten gab es Großdemonstrationen gegen die AfD und gegen einen Rechtsruck in der Gesellschaft. In der Bundestagsdebatte dürfte es auch darum gehen, wie man der AfD am besten entgegentritt. Öffentlich diskutiert wird etwa ein Antrag, die Partei vom Bundesverfassungsgericht verbieten zu lassen. Sowohl innerhalb der Ampel als auch in der Union gibt es jedoch große Skepsis. Ein anderer Vorschlag ist, einzelnen Parteifunktionären, wie etwa dem Rechtsextremen Björn Höcke, das passive Wahlrecht zu entziehen. Das wäre unter Rückgriff auf Artikel 18 des Grundgesetzes theoretisch möglich.