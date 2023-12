In seiner Neujahrsansprache hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sich mehr Bereitschaft zur Veränderung und zum Kompromiss gewünscht. Die Welt sei "unruhiger und rauer" geworden, sie verändere sich "in geradezu atemberaubender Geschwindigkeit", sagte Scholz mit Blick auf die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten. "Auch wir müssen uns deshalb verändern." Die traditionelle Fernsehansprache zum Jahreswechsel wird an diesem Sonntag ausgestrahlt, ihr Text wurde vorab von der Regierung verbreitet.