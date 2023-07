Werner Gatzer hat in seiner Karriere 19 Bundeshaushalte aufgestellt. Nun neigt sich die Karriere des "ewigen Staatssekretärs" ihrem Ende zu.

Von Claus Hulverscheidt, Berlin

Wahrscheinlich muss man schon Rheinländer sein, um solch einen Lebenslauf hinzulegen. Denn ohne seine "Jeder Jeck ist anders"-Haltung wäre es wohl kaum möglich gewesen, diesen vier Herren in Folge zu dienen: dem Temperamentsbündel Peer Steinbrück, dem Großvisionär Wolfgang Schäuble, dem Stoiker Olaf Scholz und nun dem Medienprofi Christian Lindner. Werner Gatzer aus Bergisch Gladbach vor den Toren Kölns hat genau das getan, die politische Farbpalette seiner direkten Dienstherren reicht von Rot über Schwarz bis Gelb. An diesem Mittwoch nun wird das Kabinett in Berlin den 19. Haushalt verabschieden, den der Top-Beamte aus dem Bundesfinanzministerium konzipiert hat. Vielleicht ist es sein letzter, denn die Ära Gatzer, die Zeit des "ewigen Staatssekretärs", wie manche ihn nennen, neigt sich ihrem Ende zu.

Das liegt zum einen daran, dass der fröhliche Karnevalist kommendes Jahr kölschen Geburtstag feiert, den 66. Vielleicht aber ist auch schon diesen Herbst Schluss, denn es gibt Kräfte im Ministerium, die sich einen weniger machtvollen, FDP-näheren Haushaltsstaatssekretär wünschen. Dabei können Lindner und Gatzer eigentlich ganz gut miteinander. Mancher im Haus aber stört sich an seinem SPD-Parteibuch und seinem Selbstbewusstsein. Denn was er will, weiß der gelernte Jurist: "Er ist hochkompetent und loyal - gegenüber dem jeweiligen Minister, aber auch gegenüber seiner eigenen Gesinnung", sagt Ex-Ressortchef Hans Eichel, der Gatzers Karriere einst kräftig beförderte. "Könnte er die Vorgaben seines Ministers nicht mehr mit den eigenen Prinzipien vereinbaren, würde er den Job von sich aus aufgeben."

Er weiß die Spielräume zu nutzen

Gatzer kam 1990 als Referent ins Finanzministerium, seither hat er sich mit fast nichts anderem beschäftigt als mit dem Haushalt. Er hat die höchste Neuverschuldung aller Zeiten ebenso verwaltet wie milliardenschwere Etatüberschüsse. Wohl keiner kennt das jährliche 2500-Seiten-Werk so genau wie er, oft weiß er besser, wo in den Fachetats Geldreserven liegen, als die jeweiligen Ressortchefs.

Dabei ist Gatzer, der als einer von vier beamteten Staatssekretären im Haus direkt Lindner untersteht, keineswegs unpolitisch: Er versteht, dass unterschiedliche Fachministerinnen und -minister unterschiedliche Schwerpunkte setzen wollen - und auch er selbst hat seine Vorstellungen, die er da und dort einfließen lässt. "Er ist durchsetzungsfähig, ohne bei seinen Gesprächspartnern Angst und Schrecken zu verbreiten", sagt Eichel.

Dass er der bekannteste Staatssekretär Berlins ist, liegt allerdings daran, dass er bei der Etatplanung jederzeit scheinbar mühelos fünf, sechs Milliarden Euro auftreiben kann, um eine Lücke zu schließen. Mal verschiebt er Posten, mal dreht er an den Kreditkosten. Seine Kunst hat ihm über die Jahre viel Bewunderung eingebracht - aber auch "Trickser"-Vorwürfe. Manch FDP-naher Ministeriumsbeamter lästerte etwa, man werde der Welt schon beweisen, dass Lindner bei der Aufstellung des Haushalts 2024 die vermeintliche "Gatzer-Magie" nicht brauche. Die Realität zeigte dann: Braucht er doch. Dabei sind die "Tricks" des Staatssekretärs keineswegs dergestalt, dass Regeln verletzt oder Vorschriften umgangen würden. Gatzer weiß schlicht besser als wohl jeder andere, wie sich die Spielräume eines mehr als 400 Milliarden Euro schweren Etats am klügsten nutzen lassen.

Sollte Lindner seinen Staatssekretär nach erfolgreicher Verabschiedung des 19. Gatzer-Haushalts tatsächlich feuern, wird der ewige Staatssekretär es mutmaßlich verschmerzen können. Zumindest wäre endlich wieder Zeit für seine beiden wichtigsten Leidenschaften neben der Zahlenhuberei: die Reisen mit seiner Frau und den 1. FC Köln. Vielleicht gibt es dann bald wieder Fotos wie das, das in seinem Vorzimmer hängt: Werner und Renate Gatzer mit FC-Schal auf dem Kilimandscharo.