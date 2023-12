An Weihnachten gab es bei den Wasilewskis keine Geschenke, gefeiert wurde trotzdem. "Der Verein Sanktionsfrei hat uns mit einer Spende geholfen, damit wir überhaupt Essen auf den Tisch stellen konnten", sagt Thomas Wasilewski. Er, seine Frau Esther und die gemeinsamen drei Söhne beziehen als sogenannte Bedarfsgemeinschaft Bürgergeld . Von 2024 an sollen sie mehr Geld bekommen, der Regelsatz steigt dann im Schnitt um zwölf Prozent.

Es ist die erste Erhöhung, seitdem die Bundesregierung das Bürgergeld Anfang 2023 eingeführt hat. Politiker von Union und FDP bezweifeln, dass sie notwendig ist. Zwölf Prozent seien "einfach zu viel", sagte Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) Anfang Dezember der ARD. Schließlich sollten die Menschen noch einen Anreiz haben, arbeiten zu gehen, so Merz. Hat er recht? Würden 563 Euro Regelsatz plus Wohngeld Betroffene davon abhalten?

"Ich werde richtig sauer, wenn ich so was höre", sagt Marlies Achtzehner. Die Sozialpädagogin arbeitet beim Münchner Arbeitslosenzentrum. Zu ihr kommen Menschen, die Fragen rund um das Bürgergeld oder Probleme mit dem Jobcenter haben. "Das sind Alleinerziehende, deren Kinder noch zur Schule gehen. Menschen, die eine Behinderung haben und sich schwertun, eine Arbeit zu finden. Menschen, die Schicksalsschläge erlitten haben und deshalb in diese Situation gekommen sind." Auch viele sogenannte Aufstocker seien dabei, die zwar arbeiten, aber nicht genug Geld verdienen, um über die Runden zu kommen. Achtzehner sagt: "Niemand, den ich jemals kennengelernt habe, bezieht gerne Bürgergeld."

"Zu arbeiten, lohnt sich immer mehr, als nicht zu arbeiten."

Thomas Wasilewski ist seit einer Herzoperation vor mehr als zehn Jahren erwerbsunfähig. Seine Frau Esther könne sich aufgrund einer körperlichen Behinderung keinen großen Belastungen aussetzen und nicht voll arbeiten. Er kenne zwar viele Menschen, die Sozialleistungen beziehen, sagt Thomas Wasilewski. "Ich habe aber noch niemanden getroffen, der nicht arbeiten wollte."

Wird die Bereitschaft zu arbeiten vom deutschen Sozialstaat belohnt? Andreas Peichl vom Ifo-Zentrum für Makroökonomie und Befragung sagt: "Zu arbeiten, lohnt sich immer mehr, als nicht zu arbeiten." 100 Euro dürfen Bürgergeldempfänger verdienen. Von jedem Euro, den sie mehr verdienen, wird ein Anteil abgezogen. Wer einen Minijob habe - also 520 Euro brutto -, komme am Ende bei 184 Euro netto mehr raus, so Peichl. "Es ist die Frage, wie groß dieser Anreiz ist", sagt er. Viele Bürgergeldempfänger arbeiteten schwarz, um die Abzüge zu umgehen.

Darüber hinaus lohnt es sich für arbeitende Sozialleistungsempfänger in bestimmten Fällen rein finanziell nicht, mehr zu arbeiten. Das ergab ein Gutachten des Ifo-Instituts und des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung im Auftrag des Bundesarbeitsministeriums, das Peichl mitverfasst hat. Über das Gutachten berichtete die Süddeutsche Zeitung. Peichl gibt ein Beispiel: "In München hat ein Paar mit einem Kind, das 3400 Euro brutto verdient am Ende des Monats, ungefähr gleich viel wie ein Paar, das 5000 Euro brutto verdient." Das liege daran, dass Einkommen ab einer bestimmten Höhe von Wohngeld und Kinderzuschlag abgezogen werde. Den Kinderzuschlag und auch das Wohngeld können Menschen bekommen, die kein Bürgergeld beziehen, aber ein niedriges Einkommen haben. "Es gibt ein großes Intervall, in dem es sich nicht lohnt, mehr zu arbeiten", sagt Peichl.

Fast jeder zweite Bürgergeldempfänger hat nicht die deutsche Staatsangehörigkeit

Insgesamt waren in Deutschland im August 2023 knapp 5,6 Millionen Menschen bürgergeldberechtigt. 1,6 Millionen waren sogenannte nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte - die meisten davon Kinder unter 15 Jahren. 3,9 Millionen zählten als erwerbsfähige Leistungsberechtigte. Davon galten 1,7 Millionen als arbeitslos.

Knapp 47 Prozent aller Bürgergeldberechtigten haben keine deutsche Staatsbürgerschaft. Im August 2023 bezogen 703 150 Ukrainerinnen und Ukrainer Bürgergeld - 16,5 Prozent mehr als noch Vorjahreszeitraum. Im Gegensatz zu Geflüchteten aus anderen Ländern haben sie nach vergleichsweise kurzer Zeit Anspruch auf Bürgergeld. Doch auch viele Syrer, Afghaninnen, Türken und Bulgarinnen beziehen Bürgergeld.

"Das sind keine faulen Menschen", sagt Thomas Wasilewski. Auch sie wollen seiner Erfahrung nach am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. "Es ist mit Sicherheit sinnvoll, in die Menschen zu investieren und ihnen einen vernünftigen Deutschkurs zu geben", sagt er. Wasilewski engagiert sich in Mönchengladbach ehrenamtlich für das "Bündnis für Menschenwürde und Arbeit" gegen Armut. Auf seinem X-Profil postet er Bilder, auf denen er einen weißen Pullover trägt. Darauf in großen, schwarzen und roten Buchstaben die Worte: "Regelsatz rauf auf 813 Euro".

Das Existenzminimum wird regelmäßig neu berechnet

Hintergrund von Wasilewskis Forderung ist die Frage: Wie viel Geld braucht es, um in Deutschland menschenwürdig zu leben? Rein juristisch ist klar: Es gibt ein Grundrecht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum. Es ergibt sich aus Artikel 1 des Grundgesetzes, der Unantastbarkeit der Menschenwürde, in Kombination mit Artikel 20, dem Sozialstaatsprinzip. Das urteilte das Bundesverfassungsgericht 2010.

Die Bundesregierung berechnet das Existenzminimum regelmäßig neu. In die Berechnung fließen Statistiken über die Einkommen sowie Verbrauche deutscher Haushalte, Preisentwicklungen und Lohnentwicklungen ein. Daraus ergibt sich der Bürgergeld-Regelsatz. Dazu kommen individuell Wohnkosten und Heizkosten. Kinder bekommen zusätzlich Geld für Bildung und Teilhabe.

Die Erhöhung zum 1. Januar wird auch deshalb kritisiert, weil die Inflationsrate in den vergangenen Monaten wieder deutlich zurückgegangen ist, im November lag sie noch bei 3,2 Prozent. Andreas Peichl vom Ifo-Institut sagt: "Man hat das Bürgergeld in Erwartung einer Inflation erhöht, die wahrscheinlich nicht eintreten wird. Deshalb wird es in den nächsten ein bis zwei Jahren voraussichtlich keine Erhöhung mehr geben."

Gerichte müssen entscheiden, ob das Bürgergeld existenzsichernd ist

Die Wasilewskis kämpfen dennoch weiter für ein höheres Bürgergeld. Im März klagten sie mithilfe einer Musterklage des Sozialverbands VdK vor dem Sozialgericht Düsseldorf gegen das Jobcenter Mönchengladbach. Der Vorwurf: Die Höhe des Bürgergelds werde nicht schnell genug an die steigenden Lebenshaltungskosten angepasst, es sei daher nicht existenzsichernd. Das Gericht wies die Klage zurück. In der Begründung hieß es, eine Erhöhung berge die Gefahr, "dass breite Schichten der Bevölkerung ihre Arbeit aufgeben und von Sozialleistung leben wollen". Sie legten Berufung ein, im Moment läuft ein Verfahren vor dem Landessozialgericht. Erklärtes Ziel des VdK ist es, gemeinsam mit Bürgergeldempfängern bis vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen.

Der Ökonom Peichl schlägt eine andere Lösung vor. Sie sähe vor, Bürgergeldempfängern mehr von dem Geld übrig zu lassen, das sie verdienen, wenn sie arbeiten. "Da, wo die Transferentzugsraten bei über 80 Prozent liegen, sollte man sie auf 70 oder 65 Prozent reduzieren", sagt er. Außerdem fordert er, Wohngeld, Kinderzuschlag und Bürgergeld besser aufeinander abzustimmen. Es brauche ein "System aus einem Guss", so Peichl.

An die großen Reformprojekte wagt in der Bundesregierung derzeit wohl niemand zu denken. Erst Mitte Dezember erzielten die Spitzen der Ampelparteien eine grundsätzliche Einigung im Streit um das Loch im Bundeshaushalt 2024. Danach soll die geplante Erhöhung zum 1. Januar bestehen bleiben. Dennoch soll beim Bürgergeld gespart werden. Ein monatlicher Bonus von 75 Euro für Weiterbildung soll wegfallen. Außerdem soll es künftig mehr Sanktionen für Bürgergeldempfänger geben, die nicht arbeiten. Die Bevölkerung habe ein Interesse daran, "dass diejenigen, die Leistungen empfangen, das nur so lange und so weit tun, wie das erforderlich ist", sagte Finanzminister Christian Lindner im ZDF.

Thomas Wasilewski gibt am Wochenende in einer Suppenküche warme Mahlzeiten aus, unter der Woche holt er für die Tafel Waren aus Supermärkten ab. "Die Armut, die ich sehe, ist brutal", sagt er. Selbst wolle er aber nichts von der Tafel annehmen. "Wir müssen doch eigentlich mit dem auskommen, was wir haben", sagt er. Wenn das Geld wieder einmal nicht bis ans Monatsende reicht, essen sie das, was sie noch in ihren Vorratsschränken finden. Sind die Schränke leer, sagt Thomas Wasilewski, dann isst seine Familie eben ein paar Tage lang nichts.