Von Björn Finke, Brüssel, und Alexander Mühlauer, London

Jetzt also Sonntagabend. Die EU und Großbritannien haben sich eine weitere Frist gesetzt, in der sie die Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zu Ende bringen wollen. Ob das Ringen gütlich ausgehen wird, also mit Abschluss eines Handelsvertrags, oder ob beide Seiten im Zorn auseinandergehen werden, ist offen. Möglich ist auch, dass der Stichtag noch einmal verschoben wird, wie so oft geschehen in der Geschichte der Brexit-Verhandlungen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gab sich am späten Mittwochabend nach ihrem Arbeitsessen mit dem britischen Premierminister Boris Johnson jedenfalls entschlossen: "Wir werden bis zum Ende des Wochenendes eine Entscheidung fällen." Das Duo hatte in der Brüsseler Kommissionszentrale bei Steinbutt und Jakobsmuscheln über den Stand der Verhandlungen diskutiert. "Lebhaft" sei die Debatte gewesen, sagte von der Leyen, was eine freundliche Umschreibung für heftig und kontrovers sein dürfte. Beide Seiten hielten fest, dass die Differenzen weiter groß seien, vor allem bei der Frage, wie fairer Wettbewerb zwischen Firmen in der EU und denen im Königreich garantiert werden kann.

Detailansicht öffnen Wohin geht die Reise? EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premier Boris Johnson waren sich einig, dass sie sich noch immer nicht einigen können. (Foto: Aaron Chown/dpa)

Johnson dämpfte am Donnerstag die Erwartungen: "Ich denke, wir müssen uns sehr, sehr klar darüber sein, dass es nun eine hohe Wahrscheinlichkeit - eine hohe Wahrscheinlichkeit - gibt, dass wir eine Lösung haben werden, die eher der australischen Beziehung mit der EU entspricht als der kanadischen", sagte er in London. Mit Australien hat die EU keinen Handelsvertrag, mit Kanada sehr wohl.

Von der Leyen berichtete am Donnerstag den 27 EU-Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfel über das Treffen mit Johnson. Kurz vor Gipfelbeginn veröffentlichte die Kommission zudem Notfallmaßnahmen, die im Falle eines Scheiterns der Verhandlungen sicherstellen sollen, dass Flugzeuge, Busse und Lastwagen von Januar an weiter zwischen Königreich und EU verkehren dürfen - für einen Übergangszeitraum von bis zu sechs Monaten und nur dann, wenn London Anbietern aus der EU die gleichen Rechte gewährt. Brüssel fordert außerdem, dass Fischereiflotten aus EU-Staaten weiter in britischen Gewässern fangen dürfen, sogar bis Ende 2021.

Ob London dem zustimmt, ist völlig offen. Fest steht nur, dass es trotz solcher Vorkehrungen in drei Wochen zum harten Bruch kommt, wenn es vorher nicht gelingt, einen Handelsvertrag abzuschließen. Denn ohne ein Abkommen würden von Januar an Zölle und Zollkontrollen eingeführt, zum Schaden der Firmen.

In London versucht die Regierung schon seit einiger Zeit, die Folgen eines solchen No-Deal-Szenarios herunterzuspielen. So auch am Tag nach dem Brexit-Dinner. Es werde "einige Änderungen" geben, sagte der britische Außenminister Dominic Raab dem Radiosender LBC, und zwar unabhängig davon, ob es zu einem Deal komme oder nicht. Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise seien im Vergleich dazu weitaus größer. Diese Haltung steht allerdings im krassen Widerspruch zur Einschätzung der Bank of England. Deren Chef Andrew Bailey betrachtet die wirtschaftlichen Folgen eines No-Deal-Brexit als langfristig weitaus schlimmer als jene der Corona-Pandemie.

Der Streit geht jetzt darüber, wie sich Streit schlichten ließe

Doch so weit ist es noch nicht. Es wird ja weiter verhandelt. Bis Sonntag dürfte die Frage im Mittelpunkt stehen, wie Streitfälle künftig geschlichtet werden. Das betrifft vor allem die Vorgaben für fairen Wettbewerb unter Firmen. Beide Seiten haben seit Beginn der Verhandlungen große Schritte aufeinander zu gemacht. Brüssel hat sich von der Forderung verabschiedet, dass London nicht nur die derzeit gültigen, sondern auch alle künftig erlassenen Regeln übernehmen soll, die für den EU-Binnenmarkt relevant sind. Großbritannien wiederum ist mittlerweile dazu bereit, den Status quo zu akzeptieren und davon nicht abzuweichen.

Nun geht es darum, was passiert, wenn eine der beiden Seiten in Zukunft Gesetze erlässt oder Subventionen genehmigt, die den Wettbewerb verzerren. Die EU hat für diesen Fall einen sogenannten Entwicklungsmechanismus (evolution mechanism) vorgeschlagen. Demnach könnte es vorgeschriebene Konsultationen geben, um Streitfälle zu schlichten. So weit, so nachvollziehbar. Doch Brüssel hat London mit einer Forderung erzürnt, die die Gespräche zum Scheitern bringen könnte.

Nach Angaben aus britischen Verhandlungskreisen beansprucht die EU für sich das Recht, automatisch Zölle auf britische Waren verhängen zu dürfen, wenn Großbritannien sich nicht an neu erlassene EU-Gesetze und -Regularien hält. Für London ist das ein völliges No-Go, denn das wäre de facto nichts anderes als die bereits verworfene EU-Forderung nach einer dynamischen Angleichung. Hinzu kommt: Geht es nach der EU, soll dieser Mechanismus nicht beidseitig funktionieren. Nur Brüssel hätte bei Abweichungen von der EU-Norm das Recht, Vergeltungsmaßnahmen zu verhängen.

Offenbar sei die EU in Sorge, dass Großbritannien den Mechanismus zu seinem Vorteil nutzen könnte, heißt es in London. So ist etwa ziemlich klar, dass London künftig ambitioniertere Klimaziele verfolgen wird als die EU. Die Frage ist also: Warum sollte Großbritannien nicht automatisch Zölle auf deutsche Autos erheben dürfen, wenn die EU nicht ehrgeizig genug ist?

In Brüssel heißt es hingegen, diese Darstellung der Verhandlungsposition sei eine "großzügige Überinterpretation" von Seiten der britischen Regierung. Klar ist nur: Die Nerven sind angespannt.