Grünen-Spitzenkandidatin Schaefer kündigt Rückzug an

Wahl in Bremen

Maike Schaefer (Grüne) will in Bremen nicht mehr als Senatorin zur Verfügung stehen.

Bei der Wahl in Bremen am Sonntag haben die Grünen deutlich an Stimmen eingebüßt. Die Umweltsenatorin zieht nun die Konsequenzen. Für ihre Verkehrskonzepte und die Abschaffung der "Brötchentaste" gab es viel Kritik.