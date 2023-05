Wahl in Bremen 2023: Die Hochrechnung

Strahlender Sieger bei der Wahl in Bremen: SPD-Spitzenkandidat Andreas Bovenschulte am Wahlabend.

Die SPD ist laut Hochrechnung stärkste Kraft bei der Wahl in Bremen geworden. Die Grünen verlieren deutlich, die Partei "Bürger in Wut" zieht erstmals in die Bremer Bürgerschaft ein.