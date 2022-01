Proteste gegen Braunkohle-Abbau:Im Matsch von "Lützi"

Von Christian Wernicke, Lützerath

Der Marsch in die Öko-Utopie führt durch den Matsch. Schwarz glänzt die aufgeweichte Erde, an manchen Stellen versinken die Stiefel der Camp-Bewohner knöcheltief und schmatzend im Schlamm. "Nein, man gewöhnt sich nie wirklich dran," sagt ein Anti-Kohle-Aktivist. Er grinst gequält, während er Mulch aus einer Schubkarre schaufelt, um vorbei an Zelten, Baumhäusern und Holzhütten einen schmalen, halbwegs trockenen Trampelpfad zur Kantine des Lagers anzulegen. Morgen, das weiß er, muss er erneut ran: Regentropfen wühlen die Pfützen auf, an einer Leine zappeln nasse Socken im Wind.