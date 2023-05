Von Tobias Zick

Auch an diesem Dienstag ist sie wieder vor diesen würfelförmigen Bau mit verspiegelten Fenstern in Sarajevo gezogen und hat gegen den Mann demonstriert, der darin der Chef ist. Das "Büro des Hohen Repräsentanten" in Bosnien-Herzegowina ist der Amtssitz von Christian Schmidt, CSU, früher Landwirtschaftsminister im Kabinett Merkel.

"Er arbeitet nicht für uns, das Volk, sondern nur für die Interessen einer Partei", sagt die Demonstrantin. Azra Zornić ist eine der prominentesten Vertreterinnen der Zivilgesellschaft im Land. Bekannt ist sie vor allem deshalb, weil ein gewichtiges Gerichtsurteil ihren Namen trägt. Sie hatte schon 2009 vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geklagt, weil sie sich von der Verfassung und vom Wahlrecht ihres Landes diskriminiert sah: Sie könnte nämlich nur für ein politisches Amt kandidieren, wenn sie sich als Angehörige eines der drei "konstituierenden Völker" bekennt - als Serbin, Kroatin oder Bosniakin. Das aber will sie nicht. Sie sieht sich schlicht als Bürgerin von Bosnien-Herzegowina.

Als Hoher Repräsentant kann Schmidt Gesetze erlassen und sogar Politiker absetzen

Was Azra Zornić fordert, ist eigentlich sehr simpel, nach europäischen Maßstäben eine Selbstverständlichkeit: "gleiche Rechte für alle Bürger". Das europäische Gericht gab ihr 2014 recht, und es gibt eine Reihe weiterer ähnlicher Urteile, die alle zu dem Schluss kommen, dass das Land seine Verfassung ändern muss. Getan hat das bislang niemand.

"Frau Zornić hat in der Sache ja völlig recht", sagt der Mann, gegen den sich der Unmut der Demonstrierenden richtet. "Aber der Vorwurf geht bei mir an die falsche Stelle." Christian Schmidt, den die Süddeutsche Zeitung vergangene Woche am Rande einer Veranstaltung in München trifft, beugt sich in seinem Stuhl vor und macht mit dem Arm eine ausholende Geste: "Ich sage den Demonstranten immer wieder: Leute, 300 Meter dort über die Brücke, da ist das Parlament. Da sitzen die Leute, die die Verfassung von Bosnien-Herzegowina ändern können. Ich kann das nicht."

Schmidt ist in den vergangenen Monaten von verschiedenen Seiten unter Beschuss geraten. Ein Auslöser war der Wahlabend des 2. Oktober. Kurz nach Schließung der Wahllokale bediente sich Schmidt seiner "Bonner Vollmachten": Als Hoher Repräsentant der internationalen Gemeinschaft kann er Gesetze erlassen und sogar gewählte Politiker absetzen. Seine Aufgabe ist es, über die Einhaltung des Dayton-Vertrages zu wachen. Das Abkommen beendete 1995 den Bosnienkrieg und erlegte dem Land ein höchst komplexes Konstrukt an Institutionen und Gesetzen auf - alles auf dem Prinzip der Machtteilung zwischen den Volksgruppen basierend. Ein Provisorium, so war es eigentlich gedacht.

Bosnien-Herzegowina ist Schauplatz eines eingefrorenen Konflikts

Doch auch weil die internationale Gemeinschaft bald nach Dayton sich anderen Krisen zuwandte, ist Bosnien-Herzegowina bis heute das, was es schon damals war: Schauplatz eines kaum aufgearbeiteten, entlang ethnischer Gräben eingefrorenen Konflikts. Und das Büro des Hohen Repräsentanten ist immer noch da. Christian Schmidt sitzt seit August 2021 darin. Einer seiner Vorgänger hatte das Amt als "totes Pferd" bezeichnet, aber mit der Ukraine-Invasion Russlands ist eine neue Dynamik in Gang gekommen: Die USA und die EU versuchen verstärkt, Moskaus Einfluss in der Region, etwa über bosnisch-serbische Separatisten, zurückzudrängen. Plötzlich spielt der Hohe Repräsentant wieder eine aktive Rolle. Aber ist sie auch eine konstruktive Rolle?

An jenem 2. Oktober 2022 also verkündete Schmidt überraschend Änderungen am Wahlgesetz eines der beiden Teilstaaten des Landes, der sogenannten Föderation, in der mehrheitlich Bosniaken und Kroaten leben. Die USA und Großbritannien stellten sich ausdrücklich hinter diese Entscheidung; sie sei, so der US-Botschafter in Sarajevo, "dringend und notwendig", um die Blockadehaltung ethno-nationalistischer Politiker bei der Bildung einer Regierung zu überwinden.

Die Regierungsbildung aber schleppte sich weiter dahin. Einer der Vizepräsidenten der Föderation verweigerte seine Unterschrift zur Ernennung der neuen Regierung, zu der sich eine Koalition nicht nationalistischer Parteien zusammengefunden hatte. Seine Begründung: Seine Partei SDA, stärkste Vertretung der bosnischen Muslime, sei darin nicht vertreten. Ende April griff Schmidt ein und erließ ein Dekret, das dem Parlament erlaubt, die neue Regierung auch ohne Zustimmung des Vizepräsidenten zu wählen.

Ethnisch-nationalistische Spaltung statt multiethnischer Frieden?

US-Außenminister Antony Blinken erklärte seine "volle Zustimmung" zu Schmidts Intervention: "Die Menschen in Bosnien-Herzegowina brauchen und verdienen eine funktionierende, effiziente und rechenschaftspflichtige Regierung." Andere kritisieren den Schritt scharf. Der Bundestagsabgeordnete Adis Ahmetović (SPD), der selbst aus Bosnien-Herzegowina stammt, sagt zum Beispiel, er sei "immer noch fassungslos". Schmidts Entscheidungen reihten sich ein "in eine Riege schwerer Eingriffe in das höchste Gut einer Demokratie". Ahmetović fürchtet, die internationale Gemeinschaft verabschiede sich im Falle Bosnien-Herzegowinas gerade vom Ziel des multiethnischen Charakters und stärke mit den jüngsten Maßnahmen eher die ethnisch-nationalistische Spaltung des Landes.

Dieser Vorwurf an den Hohen Repräsentanten kommt von mehreren Seiten: Wenn er schon in die Verfassung eines der beiden Teilstaaten eingreift, warum schafft er dann nicht gleich das Prinzip der ethnischen Spaltung ab? "Das kann ich nicht, weil ich dazu erst die Verfassung des Gesamtstaates Bosnien-Herzegowina ändern müsste", sagt Schmidt. "Das ginge nur im Rahmen einer neuen Dayton-Vertragskonferenz, und die schließe ich aus, oder aber im Rahmen eines parlamentarischen Gesetzgebungsverfahrens des Bundesparlaments."

Anruf bei Josef Marko, Professor für Rechtswissenschaften an der Universität Graz. Er war von 1997 bis 2002 einer der drei internationalen Richter am Verfassungsgericht von Bosnien-Herzegowina und ist ein renommierter Experte für dessen komplizierte Verfassung. "Es stimmt", sagt Marko, "der Hohe Repräsentant darf nahezu alles, aber nicht den Text der Dayton-Verfassung ändern." Allerdings hätte Schmidt bei seinem Eingriff in die Verfassung der Föderation zusätzliche Änderungen vornehmen können, um ethnische Diskriminierung zumindest in diesem Teilstaat zurückzudrängen. "Das wäre ein wichtiges politisches Signal gewesen", sagt Marko.

Schmidt hält dem entgegen, dass er am 2. Oktober nicht nur das Wahlgesetz geändert, sondern zugleich dem Parlament der Föderation eine Frist gesetzt habe: Es muss binnen eines Jahres ein Gesetz schaffen, das Bürgerentscheide ermöglicht, und zwar ohne ethnische Differenzierung. "Die Abgeordneten haben von mir also einen verbindlichen Auftrag erhalten, Elemente einer direkten Demokratie unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit in die Verfassung aufzunehmen."

"Der Vorwurf, Schmidt hätte sehr einseitig nur die Kroaten bevorzugt, stimmt so nicht."

Doch ist Schmidt wirklich ein unabhängiger, überparteilicher Schiedsrichter? Kritiker wie Azra Zornić werfen ihm vor, eine übergroße Nähe zu den Kroaten und vor allem deren nationalistischer Partei HDZ zu haben, die mit seiner CSU in derselben europäischen Parteienfamilie zusammensitzt, der EVP. Schmidt weist das zurück: "Ich rede mit allen." Die Kritiker sagen, seine Wahlgesetzänderung vom 2. Oktober sei vor allem der HDZ zugutegekommen. Diese habe letztlich davon profitiert, dass Schmidt die Zahl der Mandate in der zweiten Parlamentskammer der Föderation erhöhte. Verfassungsrechtler Marko sagt, er habe nachgerechnet, und das Ergebnis bestätige wie erwartet, dass Schmidts Änderung die ethnonationalistischen Parteien insgesamt begünstigt. Also nicht nur die kroatische HDZ, sondern auch die bosniakische SDA. "Der Vorwurf, Schmidt hätte sehr einseitig nur die Kroaten bevorzugt, der stimmt so nicht."

Bleibt die Frage: Wie kann sich das Land eine neue Verfassung geben, die das Prinzip der ethnischen Spaltung überwindet - und schließlich auch den Hohen Repräsentanten überflüssig macht? Schmidt könnte "natürlich versuchen, die Parteiführer an einen Tisch zu bringen, um die Reform der Dayton-Verfassung zu befördern", sagt Josef Marko. "Aber das ist in der derzeitigen Situation, in der sich vor allem Milorad Dodik völlig dagegenstellt, aussichtslos." Dodik, Präsident der serbisch dominierten Republika Srpska, droht mit Unterstützung aus Moskau seit Jahren immer wieder damit, ein Referendum zur Abspaltung seiner Teilrepublik abzuhalten. Am Mittwoch erklärte Schmidt vor dem UN-Sicherheitsrat, die Sezessionsrhetorik der dortigen Führung habe sich zuletzt "dramatisch verstärkt".

Azra Zornić sagt, sie werde weiter gegen Schmidt und für eine Umsetzung ihres Urteils protestieren. Aber das Amt ganz abschaffen, das wolle sie nicht, jedenfalls nicht jetzt. "Wegen Leuten wie Dodik brauchen wir einen Hohen Repräsentanten noch. Leider."