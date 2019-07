24. Juli 2019, 18:21 Uhr Seite Drei zu Boris Johnson Und jetzt, Mr. Johnson?

Boris Johnson ist am Ziel seiner Träume, in 10 Downing Street. Jetzt muss der neue Premierminister von Großbritannien zeigen, was in ihm steckt.

Von Cathrin Kahlweit

Es war es der Tag von Boris Johnson, sein Aufstieg, sein Triumph, seine Chance. Aber als er am Nachmittag vor der Downing Street zum ersten Mal hinter dem Rednerpult Platz nahm, an dem er seine Antrittsrede halten sollte, wirkte sogar er, der sich sonst nie einschüchtern lässt, kurz beeindruckt von der Situation: die Phalanx von Kameras vor ihm, die Serie von Rücktritten kritischer Minister wegen ihm, eine große Menge sehr lauter Buhrufer hinter der Absperrung neben ihm, Dutzende böse ...