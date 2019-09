Sollte ein Deutschlehrer jemals nach einem Beispiel suchen, um seinen Schülern den Unterschied zwischen "plötzlich" und "überraschend" zu erklären, so würde sich die Entfernung von John Bolton aus dem Amt des Nationalen Sicherheitsberaters dafür hervorragend eignen. Ob es nun (so die Version von US-Präsident Donald Trump) ein Rauswurf war oder (so die Version von Bolton) doch eine freiwillige Kündigung, ist in diesem Zusammenhang eher zweitrangig. Sicher ist: Boltons Abgang kam plötzlich - in dem Sinn, dass niemand in Washington am Dienstagmittag mit dem Tweet des Präsidenten gerechnet hatte, in dem dieser Boltons Entlassung verkündete.

SZPlus