Spionagefall beim BND:Der Maulwurf und sein Komplize

Die Zentrale des Bundesnachrichtendienstes in Berlin. Der mutmaßliche Spion Carsten L. hat offenbar mit einem, vielleicht auch mit zwei weiteren Männern zusammengearbeitet.

Arthur E. soll als Kurier für den verhafteten BND-Mann gearbeitet und mit ihm für Russland spioniert haben. Er hat angeblich streng geheime Dokumente an russische Agenten übergeben. Aber seine Beziehungen nach Moskau waren offenbar noch enger.

Von Manuel Bewarder, Florian Flade und Jörg Schmitt

Es dürfte für längere Zeit der letzte Flug für den Vielflieger Arthur E. gewesen sein, als er am 21. Januar, einem Samstag, in die Lufthansa-Maschine LH461 von Miami zurück nach München Platz nahm. Ein Flug aus dem Land der Freiheit direkt in die deutsche Untersuchungshaft.