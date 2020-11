In allen vier Battleground States liegt Joe Biden derzeit vorn - in drei von vier wächst sein Vorsprung auf Donald Trump stetig. Doch noch hat kein US-Sender den Sieg des Demokraten bei der Präsidentschaftswahl verkündet. Dennoch will sich Biden am späten Freitagabend (US-Zeit) an die amerikanische Bevölkerung wenden. Auch seine Vize-Kandidatin wird bei dem Auftritt in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware erwartet. Was sagt der Politiker, der mit 77 Jahren kurz vor dem Höhepunkt seiner jahrzehntelangen Karriere steht - dem Amt des US-Präsidenten?