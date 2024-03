Eine einheitliche Bezahlkarte für Asylbewerber rückt näher. Das Bundeskabinett beschloss am Freitag im Umlaufverfahren eine bundesgesetzliche Regelung für eine derartige Karte, die mehr Sach- statt Geldleistungen ermöglichen soll. Nach Informationen von Reuters aus Regierungskreisen gab es bis zur Stellungnahme-Frist am Nachmittag keine Einwände. FDP-Fraktionschef Christian Dürr dringt nun darauf, dass der Bundestag bereits in der kommenden Sitzungswoche einen Beschluss zur Bezahlkarte fasst. Allerdings gibt es bei den Grünen Kritik.