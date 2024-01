Die andere Debatte wurde etwas verdruckster geführt. Tagelang gab es weder eine Bestätigung noch wenigstens ein halbes Dementi, wie im Falle Giffeys. Es ging um das Gerücht, das in der Berliner Fraktion der CDU bereits seit Wochen wabert: die mögliche Liebesbeziehung zwischen Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner und Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch, beide CDU. Die Bild hatte das "süßeste Tuschelthema Berlins" am Mittwoch publik gemacht. Wenige Tage zuvor hatte Wegner bekannt gegeben, dass er sich von seiner Lebensgefährtin getrennt habe. Mit ihr hat er zwei Kinder.

Am Freitagnachmittag dann bestätigte Wegners Anwalt Christian Schertz die Liaison. Kai Wegner und Katharina Günther-Wünsch hätten sich im Herbst 2023 entschieden, eine Beziehung einzugehen. Sie hätten ihn gebeten, "dieses aus Gründen der Transparenz zu bestätigen, um Klarheit für alle Beteiligten in der professionellen Zusammenarbeit sicherzustellen."

Der Regierende Bürgermeister ernennt und entlässt die Senatoren

Dieser Schritt war auch notwendig, denn bereits am Donnerstag hatte die Privatangelegenheit Wegners längst eine politische Dimension bekommen. Der Vorsitzende der Jungen Union (JU) Berlin, Harald Burkart, kritisierte die mögliche Beziehung als bislang einziger CDU-Politiker mit vollem Namen: "In einem Unternehmen ginge das nicht", sagte er dem Spiegel. "Leider sind Abhängigkeitsverhältnisse in der Berliner CDU keine Seltenheit, wie beispielsweise in der CDU Landesgeschäftsstelle."

Dazu muss man wissen, dass Burkart mit der Landes-CDU im Clinch liegt, die seine Wahl zum Vorsitzenden für fragwürdig hält. Andere Politiker der Berliner CDU äußerten sich nur anonym zu dem Fall: Die Beziehung zwischen dem Regierenden und der Bildungssenatorin sei schon lange bekannt. Nun, da sie öffentlich sei, müsse Wegner offensiv damit umgehen.

Zuvor war bekannt geworden, dass der fraktionslose Berliner Abgeordnete Antonin Brousek, ehemals AfD, eine schriftliche Anfrage zu den Gerüchten gestellt hatte. Darin fordert er den Senat auf, mehrere Fragen zu beantworten, darunter: "Unterhält der Regierende Bürgermeister von Berlin eine sexuelle Beziehung zu einem anderen Senatsmitglied, also einer Person, deren berufliche Stellung allein von ihm abhängig ist." Da die Beziehung bestätigt wurde, ist letzteres der Fall: Die Berliner Verfassung sieht vor, dass der Regierende Bürgermeister die Senatoren ernennt und entlässt. Anders als in der Verwaltung und vielen Unternehmen gibt es aber keine Compliance-Regelungen, die einer solchen Beziehung widersprächen.

Wegner hatte Günther-Wünsch vor einem Jahr als seine Wunschkandidatin ernannt

Die Rechtmäßigkeit wird von Experten dennoch auch aus anderen Gründen hinterfragt. So stehen demnächst harte Verhandlungen um notwendige Kürzungen in den Etats einzelner Senatsressorts an. Wegner hatte schon frühzeitig angekündigt, dass die Senatsverwaltungen für Inneres aber auch für Bildung davon ausgenommen sein sollten. Außerdem sei auch die Frage zu klären, seit wann eine mögliche Beziehung zwischen beiden besteht. Wegner hatte Katharina Günther-Wünsch während des Wahlkampfes vor einem Jahr als seine Wunschkandidatin für das Amt der Bildungssenatorin präsentiert. Ende April war sie dann von ihm ernannt worden.

Bettina Jarasch, Fraktionsvorsitzende der oppositionellen Grünen, sagt zu denkbaren Problemen im politischen Geschäft: "Es gibt absehbar Interessenkonflikte für die Zusammenarbeit im Senat. Das betrifft beispielsweise Konflikte zum Haushalt und dem Umgang mit der Richtlinienkompetenz des Regierenden." Ebenso ist Jarasch zufolge offen, wie bei Konflikten zwischen Senatsmitgliedern entschieden wird. Sie stellt die Frage: "Kann Kai Wegner dann noch Führung übernehmen oder ist er befangen?"

Innerhalb der CDU wird davon ausgegangen, dass die Angelegenheit weder Wegner noch Günther-Wünsch schaden werde. Die ersten Monate im Amt des Regierenden Bürgermeisters von Kai Wegner, 51, werden selbst von Kritikern in seiner Partei als erfolgreich angesehen. Dazu gehört auch, dass es ihm mit massivem Polizeieinsatz gelungen ist, in diesem Jahr Ausschreitungen wie zu Silvester 2022/2023 zu verhindern.

Die ehemalige Schulleiterin Katharina Günther-Wünsch, 40, wiederum gilt als gute Besetzung auf dem Posten der Bildungssenatorin, den über Jahrzehnte die SPD inne hatte. Sie sei die Richtige, um die nötigen Änderungen durchzusetzen, heißt es. Befürchtungen, Wegner könne Günther-Wünsch in den Haushaltsverhandlungen bevorzugen, seien schon deshalb merkwürdig, da die Entscheidungen der Haushaltsausschuss des Abgeordnetenhauses fälle. Und der sei sehr selbstbewusst.

Auch Wegners Anwalt ging auf die möglichen Interessenkollisionen zwischen Bürgermeister und Senatorin ein. "Unabhängig davon, dass eine derartige Konstellation keinen rechtlichen Bestimmungen widerspricht, ist es natürlich selbstverständlich, dass die Beteiligten im Zusammenhang mit ihrer Amtsführung Privates und Berufliches strikt trennen", erklärte Christian Schertz.

Das Verlangen nach Neuigkeiten zu der Liaison war am Freitagvormittag so groß, dass selbst Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, SPD, dazu befragt wurde. Denn am Nachmittag sollte er Kai Wegner treffen, um beim RBB das Gesprächsformat "Forum" aufzuzeichnen. Wie er sich denn in so einem Fall in Brandenburg verhalten würde, wurde Woidke bei einem Pressetreff gefragt. Man werde schauen, ob die Regelungen angepasst werden müssten, antwortete der Ministerpräsident. Im Übrigen sei es aber so: "Berlin ist Berlin."