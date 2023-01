Ein Feuerwehrwagen fährt ohne Halt an Müllcontainern vorbei, mit denen Jugendliche in Neukölln eine brennende Barrikade errichtet haben.

Von Jan Heidtmann, Berlin

Am Tag drei nach dem Jahreswechsel wird noch immer Bilanz gezogen. Zu unübersichtlich und zu massiv waren die Ausschreitungen, vor allem in der Hauptstadt. Weit mehr Beamte als noch tags zuvor gemeldet sind in Berlin verletzt worden: 41 Polizisten und 15 Feuerwehrleute. Insgesamt wurden 159 Menschen festgenommen, wegen Brandstiftung, wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz oder wegen Angriffen auf Vollstreckungsbeamte. Der allergrößte Teil der Täter seien junge Männer gewesen. Und immer wieder kam die Frage auf, ob diese brutalen Attacken auf Vertreter des Staats ihren Ursprung nicht auch in einer gescheiterten Integrationspolitik der Stadt hätten.