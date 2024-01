Zu den Routinen des Berliner Politikbetriebs gehört das wöchentliche Treffen des Senats. Immer dienstags kommen die Senatorinnen und Senatoren zusammen, anschließend werden in der Landespressekonferenz die wichtigsten Themen präsentiert. So war es natürlich einigermaßen lustig, dass an diesem Dienstag Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) als einzige Vertreterin des Senats vor die gut besuchte Pressekonferenz trat. Denn tatsächlich hatte das dominante Thema der Woche nichts mit ihrem Haus zu tun: die Liebesbeziehung zwischen dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner und der Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch, seiner christdemokratischen Parteifreundin.