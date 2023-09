Bergkarabach:Ringen um die Zukunft

Zwei Tage nach dem Waffenstillstand in Bergkarabach wird weiter um die Zukunft der rund 120000 ethnischen Armenier in der von Aserbaidschan abtrünnigen Südkaukasus-Region gerungen. Gespräche über Sicherheitsgarantien und eine Amnestie für armenische Kämpfer hätten noch keine konkreten Ergebnisse gebracht, sagte David Babajan, ein Berater der selbst ernannten Regierung von Bergkarabach, am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Die Menschen hätten nicht genug zu essen, keinen Strom und keinen Treibstoff.