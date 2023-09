SZ am Abend:Nachrichten am 10. September 2023

Von Oliver Klasen

Nachrichten kompakt

Deutschland ist Basketball-Weltmeister. Die Sensation ist perfekt: Im Finale von Manila bezwingt die deutsche Mannschaft Serbien in einem nervenaufreibenden Spiel mit 83:77. Es ist der größte Erfolg eines deutschen Basketball-Teams in der Geschichte. Kapitän Dennis Schröder - mit 28 Punkten Topscorer des Spiels - wird zum besten Spieler des Turniers gewählt. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Euphorie bei der WM: Basketball verdient mehr Unterstützung (SZ Plus)

DFB trennt sich von Hansi Flick. Nach der 1:4-Niederlage gegen Japan ist Hansi Flick nicht mehr Bundestrainer. Beim Spiel gegen Frankreich am Dienstag werden Rudi Völler, Hannes Wolf und Sandro Wagner die Nationalelf einmalig betreuen. Der Verband muss nun in einer der tiefsten sportlichen Krisen seiner Geschichte einen neuen Trainer suchen. Zum Artikel

MEINUNG Aus Flick sprach am Ende nur noch eine mit Resten von Pragmatismus getarnte Ratlosigkeit (SZ Plus)

Erdbebenhilfe in Marokko läuft nur schleppend an. Die offizielle Opferzahl von mehr als 2000 Toten wird von den Rettungskräften als stark untertrieben angesehen. Die Angst vor Nachbeben beherrscht die Stimmung im Land. Die Bewohner von Marrakesch etwa trauen sich nachts nicht mehr in ihre Häuser. In der eng bebauten Altstadt suchen Überlebende verzweifelt mit den Händen nach Verschütteten. Unterdessen warten internationale Helfer - auch das deutsche THW - noch immer auf eine offizielle Anfrage aus Marokko. Zum Artikel

G-20-Staaten einigen sich auf gemeinsame Erklärung zum Ukraine-Krieg. Die führenden Industrienationen verurteilen die russische Aggression nicht mehr so deutlich wie vor einem Jahr. China und Russland stimmen dem Kompromiss zu. Zum Artikel (SZ Plus)

IAA-Organisatoren melden mehr als 500 000 Besucher. Die Veranstalter ziehen eine positive Bilanz der Automobilausstellung - und wollen auch 2025 nach München zurückkehren. Die Messe sei, anders als die Kritiker das sähen, "wegweisend für die Mobilität der Zukunft", sagt Automobilverbands-Präsidentin Müller. 750 Aussteller hätten sich gezeigt und mehr als 300 Neuheiten präsentiert. Zum Artikel

General Surowikin hat einen neuen Job. Der einstige Prigoschin-Verbündete war lange verschwunden. Nun berichten russische Medien, dass er künftig die Luftabwehr der GUS-Staaten leiten soll. Russland greift die ukrainische Hauptstadt an, über dem Schwarzen Meer werden offenbar ukrainische Drohnen abgefangen. Liveblog zum Ukraine-Krieg

Flugblatt-Affäre: Schuster will sich mit Aiwanger treffen. Der Präsident des Zentralrats der Juden erklärt sich zu einem Gespräch mit dem Chef der Freien Wähler bereit. Aiwangers Büro habe bereits Kontakt aufgenommen, um einen Termin dafür zu finden. Die Freien Wähler seien eine legitime politische Kraft im konservativen Spektrum, so Schuster. Er sei allerdings skeptisch, was eine mögliche Entschuldigung Aiwangers angehe. Zum Artikel

"Poor Things" gewinnt Goldenen Löwen bei den Filmfestspielen in Venedig. Der Film von Regisseur Giorgos Lanthimos ist eine ungewöhnliche, moderne Frankenstein-Geschichte. Emma Stone spielt die Hauptrolle, Hanna Schygulla ist in einer Nebenrolle zu sehen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages