Von Christian Zaschke, New York

Aus Sicht von Politikern hat das Tragen von Schutzmasken vielleicht sogar diesen einen Vorteil: Es hat ihrem Arsenal an bedeutungsvollen Gesten etwas hinzugefügt, nämlich das entschlossene Abnehmen der Maske vor einer wichtigen Rede. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock zeigte am Dienstag bei ihrer Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York, dass sie diese Technik in Perfektion beherrscht.