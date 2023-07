Von Georg Ismar, Berlin

Es kommt selten vor, dass unterschiedliche Bundesregierungen einen Passus praktisch deckungsgleich in einen Koalitionsvertrag schreiben. Es wirkt, als hätten die Ampelkoalitionäre um Olaf Scholz einfach mal im Vertrag von Union und SPD abgeschrieben.

Ampel 2021: "Letale Autonome Waffensysteme, die vollständig der Verfügung des Menschen entzogen sind, lehnen wir ab. Deren internationale Ächtung treiben wir aktiv voran." Große Koalition 2018: "Autonome Waffensysteme, die der Verfügung des Menschen entzogen sind, lehnen wir ab. Wir wollen sie weltweit ächten."

Frank Sauer bringen diese Passagen etwas zum Verzweifeln. Er beschäftigt sich wie kaum ein anderer Experte in Deutschland seit 15 Jahren mit autonomen Waffensystemen und künstlicher Intelligenz im Militärbereich. "Zugespitzt kann ich da nur sagen: Viel Spaß beim Ächten von Patriot-Systemen, denn die können auch autonom agieren, wenn sie eine Rakete erkennen und abschießen", sagt der an der Bundeswehr-Universität München lehrende Wissenschaftler im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung.

Deutschland ist mal wieder spät dran

Herzlich willkommen in einer komplexen Debatte, die aber bisher in Deutschland kaum geführt wird. Wann ist eine Waffe autonom? Was lehrt uns der Krieg in der Ukraine? Jahrelang gab es durch die SPD eine Blockade bei der Beschaffung bewaffneter Drohnen. Nun gibt es das pauschale Nein zu autonomen Waffensystemen. "Es will ja niemand vollständig autonome Waffensysteme, ohne jedwede Kontrollmöglichkeit", sagt Sauer, diese Warnung führe in die Irre.

In der Bundeswehr sind einige frustriert, weil holzschnittartig etwas zum Tabuthema gemacht werde, mit dem andere Staaten künftig Kriege für sich entscheiden - und die Anzahl der Särge für eigene Soldaten vielleicht verringern können. "Es droht beim Thema Autonomie dieselbe Dauerdiskussion und Verschleppung, allerdings mit viel größerem Risiko, militärisch wie rüstungskontrollpolitisch endgültig den Anschluss zu verlieren", warnt Sauer.

Drohnen sind dabei nur ein Thema, sie verändern den Krieg. In der Ukraine wird viel Loitering Munition eingesetzt, Präzisionswaffen, die ferngesteuert oder automatisch Bodenziele auswählen, über ihnen schweben und plötzlich angreifen, etwa die russischen Lancet-Drohnen oder iranische Kamikazedrohnen. Aber es geht bei dem Thema künftig auch verstärkt um unbemannte Bodenfahrzeuge, mit denen in Minenfeldern die eigenen Opferzahlen reduziert werden; und um Feindaufklärung mihHilfe künstlicher Intelligenz.

Deutschland ist bei alledem mal wieder spät dran. Nico Lange, einst Chef des Leitungsstabs unter Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), hat deshalb in der Zeitschrift Internationale Politik einen Weckruf veröffentlicht, Titel: "Nach der Zeitenwende ist vor der Zeitenwende". Es bestehe die große Gefahr, "dass wir jetzt militärische Fähigkeiten erwerben, die wir in den vergangenen 25 Jahren nicht finanzieren wollten und bereits vor zehn Jahren gebraucht hätten", meint Lange mit Blick auf das 100-Milliarden-Sondervermögen. "Doch was ist mit den Fähigkeiten, die wir in drei, fünf oder zehn Jahren unbedingt brauchen werden? Haben wir die technologischen Treiber der veränderten Kriegführung, einer anderen Logik von Verteidigung und Abschreckung wirklich bereits analysiert, verstanden und berücksichtigt?", fragt er.

Aus seiner Sicht werden Algorithmen und künstliche Intelligenz (KI) künftig (teil)autonome Waffen antreiben, Angriffe gegen Energie- und Dateninfrastrukturen Teil der Kriegführung sein, gerade in dicht besiedelten Städten. Und das werde bei der eigenen deutschen Zeitenwende ausgeblendet.

"Wir haben derzeit beispielsweise weder Startkapazitäten für eigene Satellitenkonstellationen, die künftig permanente Konnektivität auf den Schlachtfeldern liefern könnten, noch sammeln wir ständig und überall die Daten der eigenen Übungen und Einsätze, auf deren Grundlage wir Methoden zur Auswertung und Nutzung für die datengetriebene Kriegführung entwickeln könnten", kritisiert Lange.

Noch immer versuche man, mit überdetaillierter Planungswut militärische Lösungen in Labors abseits des realen militärischen Geschehens zu entwickeln. Die Ukraine zeige, wie es alternativ gehen könnte. Die Streitkräfte hätten Software für den datengetriebenen Kampf mit KI-Unterstützung in wenigen Wochen entwickelt, etwa um präzise Zielkoordinaten für die Artillerie automatisch einspeisen zu können. "Was die Ukraine in zehn Monaten schaffte, würde in Deutschland vermutlich zehn Jahre dauern, mindestens zehnmal so viel ­kosten und am Ende deutlich weniger Funktionalität und Nutzerfreundlichkeit bieten", so Lange.

Was soll, was muss der Mensch noch entscheiden?

Aus Sicht von Frank Sauer muss bei der Frage der Regulierung autonomer Waffensysteme das Verhältnis Maschine/Mensch immer strikt vom Menschen her gedacht werden. "Die zentrale Frage ist: Was soll - was muss - der Mensch auf dem Gefechtsfeld, wo er im Prinzip alles Mögliche an Waffensysteme im Weltraum, in der Luft, zu Lande, unter oder auf dem Wasser delegieren kann, noch entscheiden?" Denn eine fixe Kategorie von "autonomen Waffen", die trennscharf zu unterscheiden ist von "nicht-autonomen Waffen", gebe es heute schlicht nicht mehr. Ziele auswählen und dann autonom ohne menschliches Zutun bekämpfen - das seien die sogenannten kritischen Funktionen, die geregelt werden müssten.

Im Verteidigungsministerium werden dafür Leitplanken durch den Ethikrat ins Spiel gebracht, um mit der Debatte voranzukommen. Doch der fühlt sich nicht zuständig. "Mit Fragen von Krieg und dem Einsatz von Waffensystemen hat der Ethikrat sich bislang nicht befasst und wird dies auch künftig nicht tun, da solche Themen außerhalb seines Mandats fallen", betont ein Sprecher.

Frank Sauer fordert als ersten Schritt viel mehr Projekte zur Erprobung, etwa für selbstfahrende Landfahrzeuge. Wie solle man sonst herausfinden, was funktioniert, was man völkerrechtskonform und ethisch akzeptabel einsetzen kann? Er laufe seit Jahren durchs Land und sage: "Wir brauchen eine deutsche Doktrin zu dem Thema." Die Amerikaner hätte ihre seit 2012 - bereits in dritter Fassung, die Franzosen hätten eine, die Briten, die Niederländer. Darin müssten dann auch Zielauswahl und -bekämpfung durch die Maschine geregelt werden. "Alle kriegen das hin, nur wir wieder nicht."