Am Bundeswehr-Einsatz im westafrikanischen Mali wachsen die Zweifel, sogar in der Union: deutscher Soldat auf Patrouille im Norden des Landes.

Was kann der Wähler von der nächsten Regierung in der Außen- und Verteidigungspolitik erwarten? Klar ist, dass nach dem Desaster in Afghanistan Auslandseinsätze der Bundeswehr noch kritischer betrachtet werden. Doch wie steht es mit der Ausstattung der Truppe? Erhält Europa eine eigene Armee?

Von Daniel Brössler und Mike Szymanski

Die nächste Regierung muss die Rolle Deutschlands in der Welt neu definieren. Wie hält es Berlin künftig mit seinen Partnern in Europa? Bekommt die EU mehr Macht, oder werden ihr Fesseln angelegt? Welche Rolle spielt die Bundeswehr? Wie wichtig bleibt die Nato? Die SZ erläutert, in welchen zentralen Fragen die Positionen in den Parteien auseinandergehen.