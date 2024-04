Ortsverbände von Grünen und Linkspartei laden in Stockholm zu einem Gespräch über rechtsextreme Gewalt. Doch dann stürmen fünf Männer herein und attackieren einen Journalisten - wie schwedische Rechtsradikale und Rechtspopulisten auch sonst versuchen, Andersdenkende einzuschüchtern.

Von Alex Rühle, Stockholm

Das Moment Teater, ein Kulturzentrum im Stockholmer Vorort Gubbängen, am vergangenen Mittwoch: Die Ortsverbände der Grünen und der Linkspartei hatten zu einem Gespräch über rechtsextreme Gewalt eingeladen. Es sollte einen Vortrag von Mitgliedern der Zeitschrift Expo geben, die seit Jahren zu rechtsextremen Strukturen in Schweden recherchiert. Thema: Die Inszenierung von Gewalt in Zeiten digitaler Aufmerksamkeitsökonomie, Überfälle und Belästigungen, die gefilmt und medial aufbereitet werden. Außerdem war der Journalist Mathias Wåg eingeladen, seit 30 Jahren Experte zu den Umtrieben schwedischer Neonazis, in seiner Jugend antifaschistischer Aktivist.