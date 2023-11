Wie Deutschland steigende Flüchtlingszahlen in den Griff bekommt? Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst hat da klare Vorstellungen. In den nächtlichen Verhandlungen der Ministerpräsidentenkonferenz hatte er einen brisanten Auftrag für die Regierung gegen den Widerstand von SPD-Kollegen durchgedrückt. Sie werde prüfen, ob Asylverfahren "zukünftig auch in Transit- oder Drittstaaten erfolgen" könnten, heißt es nun im Abschlusspapier. Selbst Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann ließ sich von diesem Vorhaben in Vorgesprächen überzeugen.

Das Kalkül der Befürworter: Schon die Aussicht auf ein Verfahren in einem ganz anderen Land, etwa in Afrika, könnte Menschen von der gefährlichen Flucht über das Mittelmeer abhalten. "Das hilft, das beendet das Sterben im Mittelmeer", so glaubt Wüst. Die Debatte liege in der Luft, es wäre absurd, sich damit nicht zu beschäftigen, bekräftigte in der Nacht auch Kanzler Olaf Scholz (SPD).

In der Luft liegt nicht die große Flüchtlingslösung, sondern neuer innenpolitischer Streit

In der Luft liegt nun allerdings nicht etwa die ganz große Flüchtlingslösung - sondern erst mal der nächste innenpolitische Streit. Zwar hatten sich SPD, Grüne und FDP schon in ihrem Koalitionsvertrag vorgenommen, Asylverfahren in sogenannten Drittstaaten außerhalb der EU zu prüfen - unter Wahrung von Flüchtlings- und Menschenrechtskonvention. Das allerdings nur "in Ausnahmefällen". Nun steht die Frage im Raum, ob sie im größeren Stil möglich sind.

Schon Minuten nach der Einigung im Kanzleramt gab es daran allerdings Zweifel. Man könne sich schwer vorstellen, dass Menschen gegen ihren Willen in einen anderen Teil der Erde gebracht würden, um dort Asylverfahren zu durchlaufen, sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) noch während der Abschlusspressekonferenz.

Brüsk weisen auch Bundestagsabgeordnete der Grünen den Plan zurück: "Es ist ein Skandal, was die MPK hier als Prüfauftrag beschlossen hat", sagt die Grünen-Politikerin Karo Otte der Süddeutschen Zeitung. Asylverfahren in Drittstaaten seien nicht mit den Werten des Grundgesetzes vereinbar. Auch der Grünen-Abgeordnete Julian Pahlke hält die Pläne für nicht umsetzbar. "Wir können Asylsuchende nicht abweisen und in Drittstaaten ausfliegen. Es gilt unumstößlich das Nichtzurückweisungsgebot im Völkerrecht." Wer in der EU ankomme, müsse einen Asylantrag stellen können. Der müsse in der EU geprüft werden.

Asylbewerber ohne Bleiberecht in einem EU-Land aufzugreifen und wieder in einen beliebigen Drittstaat auszufliegen, ist europarechtlich tatsächlich nicht möglich. Laut EU-Asylverfahrensrichtlinie dürfen Migranten nur in ein sicheres Drittland gebracht werden, wo ihnen keine Gefahr für Leib und Leben droht und ein faires rechtsstaatliches Verfahren garantiert ist. Außerdem muss es eine "Verbindung" zwischen dem Asylantragsteller und dem Land geben. Ein Transport in ein Land ohne einen solchen Bezug wäre also rechtswidrig. Der Migrationsforscher Gerald Knaus hält eine Änderung des EU-Rechts an dieser Stelle allerdings für sinnvoll. Die Mitgliedsstaaten könnten das Kriterium der "Verbindung" aufheben. Eine große Zahl von Asylbewerbern aber werde Europa auf diesem Weg trotzdem nicht los, sagte Knaus kürzlich der SZ. Es gehe eher um "Entmutigung", also um das Signal, dass sich eine Flucht übers Mittelmeer nicht lohne.

Entmutigend dürfte allerdings eher für die Befürworter der Blick auf die bisherigen Realisierungsversuche des Plans sein. Die Idee, einen Migrationspakt mit Ruanda zu schließen, gab es in Großbritannien schon, da hieß der Premierminister noch Boris Johnson. Es war im Frühjahr 2022, als London einen Deal mit der Regierung in Kigali verkündete: Menschen, die irregulär nach Großbritannien eingereist sind, sollten - ungeachtet ihrer Herkunft und ohne Prüfung ihres Asylantrags - so bald wie möglich nach Ruanda abgeschoben werden. Dort sollten sie dann um Asyl ersuchen. Im Erfolgsfall dürften sie in Ruanda leben. Eine Rückkehr nach Großbritannien ist nicht vorgesehen. Der Deal ist teuer. Fürs Erste zahlte London 120 Millionen Pfund (etwa 138 Millionen Euro) an Ruanda. Im Juni 2022 sollte ein erster Abschiebeflug starten, doch dieser wurde vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gestoppt.

Auch in Großbritannien ist die sogenannte "Ruanda-Lösung" umstritten

Auch im Vereinigten Königreich erlitt die britische Regierung eine Niederlage: Ein Berufungsgericht in London urteilte, dass das Vorhaben rechtswidrig sei. Ruanda könne nicht als sicheres Drittland eingestuft werden. Es gebe dort Mängel im Asylverfahren, außerdem könne nicht ausgeschlossen werden, dass Schutzsuchende von Ruanda aus wieder in ihre Heimatländer abgeschoben würden, obwohl sie einen Asylanspruch hätten.

Gegen die Entscheidung ging die britische Regierung vor dem Supreme Court in Berufung. Das oberste britische Gericht muss nun entscheiden, ob es sich dem Urteil des Berufungsgerichts anschließt. Wenn ja, ist der Ruanda-Plan der konservativen Regierung gescheitert. Wenn nicht, dürfte der umstrittene Pakt vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte landen. Auch die Praxis von Australien, Flüchtlinge nach Papua-Neuguinea zu bringen, ist international hoch umstritten.

Das UN-Flüchtlingskommissariat UNHCR sieht eine Auslagerung von Asylverfahren äußerst kritisch. Der Globale Süden, also die ärmsten Länder der Welt, nähmen schon 85 Prozent aller Flüchtlinge auf. Die Auslagerung von Schutzverpflichtungen des Nordens auf Staaten im Globalen Süden, die hierfür keine ausreichenden Kapazitäten hätten, stehe im Widerspruch zu Verpflichtungen, gemeinsam für mehr Solidarität und Lastenteilung einzutreten.

Nach Angaben aus Regierungskreisen soll nun das Bundesinnenministerium prüfen, ob und wie Verfahren in Drittstaaten auch für Deutschland möglich sind. Die Rede ist von einem Bericht bis Anfang des kommenden Jahres. Schon unter Vorgänger Horst Seehofer war die Option geprüft worden - ernsthaft verfolgt wurde sie nie. Auch Faeser hielt das Auslagern der Verfahren bislang für illusorisch.

Deutlich wurde das zuletzt bei ihrem Besuch in Marokko. Da hatte Faeser den Vorschlag noch energisch zurückgewiesen. "Die Europäische Menschenrechtskonvention sieht vor, dass Asylverfahren in unserem Land stattfinden sollen", sagte sie in Rabat. Sie sei überzeugt, dass einvernehmliche Migrationspartnerschaften mit Herkunftsstaaten von Asylbewerbern "zielführender" seien als der Versuch, Ausreisepflichtige in afrikanische Staaten auszufliegen oder dort ihre Asylverfahren abzuwickeln. Faeser strebt mit Marokko einen Pakt an, bei dem marokkanischen Arbeitskräften die Einreise nach Deutschland erleichtert wird, während das Land abgelehnte Asylbewerber aus Deutschland zurücknimmt. Bei dem Besuch war nicht die Rede von EU-Asylverfahren im Ausland. Den Eindruck, dass Probleme verlagert werden sollen, wollte niemand erwecken. Auch der Sonderbevollmächtigte für Migrationsabkommen, Joachim Stamp, gab in Marokko zu verstehen, man spreche hier nicht über deutsche Asylverfahren im Ausland.

Und nun? Soll die Sache doch geprüft werden. Augen zu und durch, ist da nun offenbar die Devise, auch bei Stamp. "Die gestrigen Beschlüsse von Bund und Ländern sind ein starkes Signal, dass die verschiedenen Ebenen unseres Staats gemeinsam die Herausforderungen der Zeit anpacken", sagte er der SZ. "Es ist nicht hilfreich, wenn Einzelne aus parteitaktischen Erwägungen diese Beschlüsse infrage stellen." Stattdessen müsse jetzt "gemeinsam eine entschlossene Umsetzung erfolgen".

Bereits 2016 wurde mit Ägypten über Rückführungszentren verhandelt

Schon im Jahr 2014 hatten die Innenminister der Europäischen Union erstmals darüber diskutiert. Die Aufnahmezentren sollten es möglich machen, Flüchtlinge von einer lebensgefährlichen Fahrt über das Mittelmeer abzuhalten, erläuterte der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU). Seinerzeit wollte die EU eng mit dem Flüchtlingshilfswerk UNHCR zusammenarbeiten. Italien schlug EU-Asyllager in Niger, Tunesien und im Sudan vor, zudem wurden Libyen und Ägypten als Standorte gehandelt.

Konkrete Verhandlungen gab es 2016 mit Ägypten, allerdings hatte sich da der Fokus schon geweitet. Es ging auch um die Rücknahme abgelehnter Asylbewerber. Aus der Idee von Aufnahmezentren in Afrika war der Ruf nach Rückführungszentren im Norden des Kontinents geworden, in die ausreisepflichtige Ausländer jedweder Nationalität gebracht werden sollten. Ägypten willigte darin nicht ein, obwohl dem Land, das damals schon in massiven Finanzschwierigkeiten steckte, erhebliche Hilfen in Aussicht gestellt worden waren.

Heute zeigt ein Blick auf die Landkarte, wie schwierig die Idee allein angesichts der instabilen politischen und wirtschaftlichen Lage in den Ländern Nordafrikas umzusetzen wäre. Im Sudan tobt weiter in wichtigen Landesteilen ein Bürgerkrieg, in Libyen ringen konkurrierende Milizen um die Macht. Das vom Militär dominierte Regime in Algerien hat ebenso kein Interesse gezeigt wie Marokko. Aus wirtschaftlichen Gründen würden am ehesten Tunesien und Ägypten infrage kommen, die dringend internationale Finanzhilfen brauchen. Früher hatte Kairo allerdings nicht nur Bedenken geltend gemacht, solche extraterritorialen behördlichen Leistungen von Drittstaaten stünden mit seiner Souveränität in Widerspruch. Westliche Unterhändler glaubten dagegen, es sei vor allem eine Frage des Preises gewesen. Ägypten soll dasselbe verlangt haben, was die Türkei für ihren Deal bekommen hatte. Die EU hatte damals Präsident Recep Tayyip Erdoğan sechs Milliarden Euro versprochen.