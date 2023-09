Bergkarabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, wird aber überwiegend von ethnischen Armeniern bewohnt. Diese hatten die Region mit Hilfe der armenischen Regierung drei Jahrzehnte lang weitgehend kontrolliert. Am Dienstag vergangener Woche aber hatte Aserbaidschans Militär das Gebiet angegriffen. Einen Tag später stimmten die ethnischen Armenier dort einer Feuerpause zu.

Mehr als die Hälfte der ethnischen Armenier haben die Kaukasusregion nach dem Ende der Kämpfe bereits verlassen. Bislang seien 65 036 Menschen von dort in Armenien angekommen, teilte die Sprecherin des armenischen Ministerpräsidenten Nikol Paschinjan mit. Insgesamt lebten in dem inmitten von Aserbaidschan gelegenen Gebiet 120 000 ethnische Armenierinnen und Armenier.

Für Armenien ist der Exodus eine Herausforderung. In dem Land selbst leben nur 2,8 Millionen Menschen, und die Zahl derer, die Bergkarabach verlassen, steigt rasch an. Viele befürchten eine sogenannte ethnische Säuberung.

Am Dienstag war es zu einer Explosion in einem Treibstofflager in Bergkarabach gekommen. Die Führung des Gebiets in Stepanakert sprach am Dienstagabend von 68 Toten und 290 Verletzten. Die Ursache der Detonation ist weiterhin unbekannt.