Die Maßnahmen der Bundesregierung reichten nicht aus, urteilen Experten. Vor allem zwei Ressorts müssen Kritik einstecken. Was die Wissenschaftler bemängeln.

Sie hatten sich so viel vorgenommen, wollten so vieles besser machen. Gerade beim Klimaschutz hatte die Ampelkoalition hehre Ziele. Um 65 Prozent soll Deutschland seine CO₂-Emissionen bis 2030 im Vergleich zum Jahr 1990 senken. Bislang sind es nur gut 40 Prozent.

Nun hat der unabhängige Expertenrat für Klimafragen das Klimaschutzprogramm für das laufende Jahr bewertet. Die Wissenschaftler stellen der Ampelkoalition kein gutes Zeugnis aus. Zwar gingen die Maßnahmen in die richtige Richtung, reichten aber noch immer nicht aus.

Es fehle "ein schlüssiges Gesamtkonzept", sagte Brigitte Knopf, die stellvertretende Vorsitzende des Expertengremiums. Zudem würden "die Maßnahmen nur sehr vage und unkonkret beschrieben". Außerdem fehle "eine Abschätzung von sozialen und ökonomischen und ökologischen Folgewirkungen". Sie forderte, dass klimaschädliche Subventionen abgebaut werden sollten.

Bei etlichen Maßnahmen sehe er die "Realisierungswahrscheinlichkeit" kritisch, teilte der Gremiumsvorsitzende Hans-Martin Henning mit. Die Realität weiche von den Annahmen der Bundesregierung ab. Die klimaschädlichen Treibhausgase würden wohl weniger stark reduziert als vorausgesagt - selbst wenn das Klimaschutzprogramm komplett umgesetzt würde.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte zuletzt betont, mit dem Klimaschutzprogramm werde die mittelfristige Lücke bei den angestrebten CO₂-Minderungen um etwa 80 Prozent reduziert. Bis 2030 müssten noch weitere 200 Millionen Tonnen klimaschädlicher Treibhausgase eingespart werden.

Diese Prognose zweifelt der Expertenrat an und geht von einer größeren Lücke aus. Henning teilte mit, die Regierung habe mit ihren 130 Maßnahmen zwar einen hohen Anspruch formuliert, aber keinen ausreichenden. Zudem werde nicht deutlich, wie die restliche Lücke geschlossen werden solle.

Das Expertengremium betonte, besonders in den Sektoren Energie und Industrie könne es signifikante Treibhausgas-Einsparungen geben. Probleme gebe es dagegen weiter im Gebäudebereich und vor allem im Verkehr. Im Gebäudebereich bleibt bis 2030 eine Lücke von insgesamt 35 Millionen Tonnen CO₂, die eingespart werden müssen, um die Klimaziele zu erreichen. Im Verkehrsbereich sind es bis 2030 zwischen 117 und 191 Millionen Tonnen.

Henning bemängelte auch eine "inkonsistente Datenlage". Damit ließe sich keine zuverlässige Vorhersage zur Gesamtwirkung des Klimaschutzprogramms machen. Das entspreche nicht den gesetzlichen Vorgaben. Dennoch sei ein "nennenswerter Beitrag" für den Klimaschutz zu erwarten.

Das Klimaschutzprogramm, das der Expertenrat zu bewerten hatte, beruht noch auf der bisherigen Rechtslage, wonach die einzelnen Sektoren wie Verkehr, Industrie oder Landwirtschaft Klimaziele erfüllen und die zuständigen Ressorts bei Bedarf nachsteuern sollen. Auf Wunsch der FDP will die Koalition das Klimaschutzgesetz reformieren.

Die Klimaziele sollen dann nicht mehr einzeln, sondern in die Zukunft gerichtet, mehrjährig und sektorübergreifend kontrolliert werden. Statt einzelner Ressorts will die Bundesregierung künftig als Ganzes entscheiden, in welchem Sektor und mit welchen Maßnahmen die zulässige CO₂-Gesamtmenge bis 2030 erreicht werden soll - allerdings erst, wenn Ziele zwei Jahre hintereinander verfehlt werden. Umweltverbände kritisieren die Reform scharf. Sie befürchten, einzelne Ressorts wie das Verkehrsministerium würden aus der Verantwortung genommen.