Von Cerstin Gammelin, Roland Preuß und Mike Szymanski, Berlin

Für die entscheidende Phase der Koalitionsverhandlungen hat Kanzlerkandidat Olaf Scholz ein prächtiges Bürgerhaus in Berlin ausgewählt. Seine Wunschpartner, die Spitzen von Grünen und FDP, sollen mit den Führungsleuten der SPD am kommenden Montag in Hamburgs Landesvertretung anfangen, die letzten Streitpunkte auf dem Weg zu einem Ampel-Bündnis aus dem Weg zu räumen.