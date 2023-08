Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny ist zu einer weiteren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Ein Moskauer Gericht verurteilte ihn am Freitag nach Angaben von Unterstützern Nawalnys wegen angeblichem Extremismus zu 19 Jahren Haft. Die Staatsanwaltschaft hatte 20 Jahre Haft gefordert. Über die genaue Höhe der Strafe bestand jedoch kurz nach Urteilsverkündung Verwirrung. Aufgrund von Tonproblemen bei der Verkündung wurde über 19 Jahre Haft spekuliert, bestätigt ist dies allerdings nicht.

Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch erklärte auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur, dass mit dem Urteil die Gesamtlänge der Haftdauer gemeint sein sollte - also die neun Jahre Straflager, zu denen Nawalny bereits verurteilt wurde, mit eingerechnet seien. Es bleibe aber das schriftliche Urteil abzuwarten, sagte sie. Der Prozess wurde als geheim eingestuft und fand im Straflager von Melechowo statt, etwa 250 Kilometer von Moskau entfernt.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock reagiert prompt auf das Urteil - mit scharfer Kritik. Sie bezeichnet den Richterspruch als "blankes Unrecht". Der russische Präsident Wladimir Putin werde damit kritische Stimmen nicht zum Schweigen bringen, schrieb sie bei X (ehemals Twitter).

Nawalny selbst sowie internationale Beobachter waren von einer hohen Strafe ausgegangen. Das neue Urteil gegen ihn diene der gesellschaftlichen Einschüchterung, schrieb Nawalny vor der Verkündung. Es solle die kritischen Teile der russischen Bevölkerung davon abhalten, sich öffentlich gegen Putin und Russlands Krieg in der Ukraine zu stellen. Schon in seinem Schlusswort vor zwei Wochen hatte der Oppositionspolitiker dazu aufgerufen, gegen das "gewissenlose Böse, das sich selbst ,Staatsmacht der Russischen Föderation' nennt", zu kämpfen.

Neben Nawalny gibt es noch weitere politische Gefangene

Seit dem Einmarsch in die Ukraine hat sich in Russland die Gangart gegen Regierungskritiker drastisch verschärft. Neben Nawalny gibt es zahlreiche weitere politische Gefangene, etwa Wladimir Kara-Mursa. Er wurde im April wegen seiner Kritik am Krieg zu 25 Jahren Straflager verurteilt - die bislang höchste Haftstrafe gegen einen Regierungskritiker in Russland. Am vergangenen Montag wurde Kara-Mursas Berufungsgesuch abgelehnt.

Kara-Mursa ist, ebenso wie Nawalny, gesundheitlich stark angeschlagen. Die beiden Oppositionellen überlebten jeweils Giftanschläge: Kara-Mursa wurde 2015 und 2017 vergiftet, Nawalny im Jahr 2020. Nawalny wirft dem russischen Inlandsgeheimdienst FSB und Präsident Wladimir Putin vor, hinter dem Anschlag zu stecken. Der Kreml dementiert das. Nach einer Behandlung in Deutschland kehrte Nawalny damals in seine Heimat zurück. Noch am Flughafen wurde er festgenommen - angeblich, weil er gegen Bewährungsauflagen aus einem anderen Verfahren verstoßen haben soll. Im März 2022 wurde er wegen angeblicher Veruntreuung und Beleidigung einer Richterin zu neun Jahren Straflager verurteilt. Beobachter halten es für unwahrscheinlich, dass Nawalny unter einer Regierung Putins freikommt.