Von Florian Hassel, Tirana

Es ist vier Uhr in der Nacht, als bei Qazim Rasha das Telefon klingelt. Ein Polizist fragt, ob er sofort aufs Revier kommen könne. Auf der Wache gesteht ein Beamter: "Ein Polizeioffizier hat Ihren Sohn erschossen." Qazim Rasha fällt in Ohnmacht.

Die Rasha-Familie wohnt im Westen der albanischen Hauptstadt Tirana. Vater Qazim, 62 Jahre alt, silberner Haarschopf, diente 15 Jahre in der Armee, später arbeitete er für eine Sicherheitsfirma. Die Rashas führen ein großes Haus, in der Hofeinfahrt parken ein schwarzer Mercedes und ein BMW gleicher Farbe.

Am 8. Dezember 2020, seine Eltern schlafen schon, geht Klodian Rasha kurz vor Mitternacht trotz geltender Ausgangssperre in der Corona-Pandemie noch einmal aus dem Haus, um Zigaretten zu kaufen. Eine Stunde später ist er tot. Ein Beamter habe einen Bewaffneten in Notwehr erschossen, behauptet die Polizei. "Wir waren geschockt", sagt Qazim. "Mein Sohn hatte nie eine Waffe." Als die Rashas Klodian zur Beerdigung abholen, sehen sie, dass seine Leiche zwei Einschüsse hat - im Rücken.

Lebten die Rashas auf dem Land, sie hätten kaum aufgeklärt, was in jener Nacht geschah. Doch in Tirana überwachen viele Geschäftsleute das Geschehen mit Kameras. Bevor die Polizei Videos beschlagnahmt hat, konnten Nachbarn der Rashas Kopien ziehen. Die Videos, die die SZ einsieht, zeigen, wie Klodian Rasha unbewaffnet vor Polizisten davonläuft - vielleicht weil er wegen seines Bruchs der Ausgangssperre und der Maskentragepflicht Angst vor einem Strafmandat hat. Schließlich sieht man, wie ein Polizist dem jungen Mann in den Rücken schießt.

Der Ministerpräsident verspricht Gerechtigkeit

Als sich die Nachricht seines Todes verbreitet, gehen Abertausende Albaner auf die Straße und fordern den Rücktritt des Innenministers und von Ministerpräsident Edi Rama. Die Polizei reagiert mit Brutalität, Tränengas, Festnahmen. Die Proteste gehen weiter. Rama - der Interviewanfragen der SZ unbeantwortet ließ - fürchtet einen Aufstand, zudem steht eine Wahl an. So kommt der Regierungschef zu Vater Qazim und spricht sein Beileid aus. Rama verspricht Gerechtigkeit.

Die aber ist nicht einfach zu bekommen in Albanien. Dabei sind Fortschritte beim Rechtsstaat Vorbedingung, um Beitrittsverhandlungen mit der EU zu beginnen. Vor dem Außenministerrat an diesem Dienstag hatte nicht zuletzt Albanien lange gehofft, dass sein Wunsch nach Beitrittsverhandlungen auf Gehör stoßen würde. Zwar überschlug sich die EU-Kommission zuletzt mit Fortschrittsmeldungen. Aber ganz so einfach wird es nicht gehen.

Als Rama am 3. März nach Brüssel kam, lobte EU-Vizepräsident Josep Borrell Albanien als "Rollenmodell" und pries Reformen -"besonders auf dem Gebiet des Rechtsstaats". Kommissionschefin Ursula von der Leyen schloss: "Die Verhandlungen sollten starten." Der deutsche Europaminister Michael Roth bekräftigte am 26. Mai in Tirana: Mit Albanien und Nordmazedonien sollten Beitrittsgespräche noch im Juni beginnen. Außenminister Heiko Maas hob die strategische Bedeutung der Länder hervor.

Allerdings: Der Beschluss lässt auf sich warten. Bulgarien blockiert wegen eines Geschichts- und Sprachenstreits mit Nordmazedonien die Aufnahme der Gespräche, dort stehen im Juli Wahlen an. Und auch andere Staaten wie Frankreich sind wenig überzeugt.

Die Justizreform wurde jahrelang verschleppt

In Tirana sehen viele den Kurs von Brüssel und Berlin skeptisch. Die 2016 beschlossene Justizreform etwa wurde jahrelang verschleppt. Erst 2018 begann Albanien, seine 800 Richter und Staatsanwälte zu überprüfen. Bis November 2020 waren nur gut 230 Prüfdossiers abgeschlossen. 39 Richter und Staatsanwälte kündigten vor der Überprüfung, 90 bestanden die Prüfung, 101 wurden gefeuert - darunter acht von neun Verfassungsrichtern und 18 von 19 Richtern des Obersten Gerichts. Auch die Ernennung neuer Richter und Staatsanwälte verzögerte sich.

Ylli Manjani, Anwalt und ehemaliger Justizminister, schildert seine Erfahrung mit der Justizreform in einem Hotel von Tirana. "Für die Regierenden macht die Verschleppung der Reform Sinn", sagt er. "Kein Staatsanwalt oder Richter ermittelt oder urteilt gegen sie, solange seine Überprüfung nicht beendet ist."

Jahrelang waren weder das Oberste Gericht noch das Verfassungsgericht beschlussfähig. Über etliche skandalöse Gesetze oder Wahlfälschungsskandale haben die höchsten Gerichte bis heute nicht entschieden. Allein am Obersten Gericht - bis heute nicht beschlussfähig - liegen mehr als 30 000 unerledigte Fälle. Das Verfassungsgericht ist erst seit Anfang 2021 ausreichend besetzt, um urteilen zu können.

Manjani wurde Anfang 2017 von Rama als Justizminister gefeuert, nachdem er entgegen aller Erfolgsmeldungen an die EU den Cannabis-Anbau in der Rauschgiftdrehscheibe Albanien kritisierte. Seitdem arbeitet er wieder als Anwalt - wenn denn mal ein Prozess stattfindet. "Das größte Gericht unseres Landes ist das Berufungsgericht von Tirana. Da sind von 34 Richtern zehn übriggeblieben. Die arbeiten jetzt Fälle von 2014/15 ab."

Umfragen zufolge misstrauen mehr als die Hälfte der Albaner Staatsanwaltschaften und Gerichten. Nur ein Viertel halten sie für halbwegs unabhängig. Die Polizei kommt wenig besser weg. Hohe Polizeibeamte wurden bei Drogenhandel oder Korruption erwischt. Zudem übernehmen Polizisten oft die Arbeit von Staatsanwälten, auch bei Verhören - was Manjani zufolge illegal ist.

Auch die Rasha-Familie erfuhr Willkür: Nachdem Klodian erschossen wurde, räumten Polizisten den Tatort ohne Mitwirkung eines Staatsanwaltes, schafften Rashas Leiche weg und versuchten später, Beweismaterial wie Videos zu unterdrücken. Als Qazim Rasha Monate nach dem Tod seines Sohnes vom Staatsanwalt das Mobiltelefon des Sohnes zurückerhielt, waren alle Inhalte gelöscht.

Das US-Außenministerium bescheinigte Albanien weitergehende Geldwäsche durch Mafiagruppen und "durchdringende Korruption" auf allen Ebenen, einschließlich Gerichten und Polizei, politischen Druck auf die Justiz sowie "Straflosigkeit" für Beamte, Politiker, Richter und Oligarchen. Das Institut für Demokratie und Vermittlung (IDM) und Transparency International beschrieben Ende März in einem aufsehenerregenden Report, wie sich in Albanien im letzten Jahrzehnt "die Partnerschaft zwischen Politik, Geschäft und organisiertem Verbrechen verstärkt" hat - trotz EU-Reformen.

Auch Berlins Unterstützung von sofortigen EU-Beitrittsgesprächen mit Albanien erfolgt, obwohl Vorbedingungen des Bundestages vom September 2019 in Sachen Rechtsstaat nicht erfüllt sind. Keiner der vielen Skandale, an denen Politiker bis hinauf zu Ministerpräsident Rama und Präsident Ilir Meta beteiligt waren, endete mit einer gerichtlichen Verurteilung. Ex-Innenminister Saimir Tahiri, der laut abgehörter Telefonate der italienischen Polizei unter Verdacht der Zusammenarbeit mit der Mafia beim Drogenhandel stand, wurde nach politischem Druck freigesprochen. Auch eine Verurteilung wegen Amtsmissbrauchs wurde aufgehoben, ein Verfahren läuft noch.

Dass Brüssel gleichwohl von Erfolgen etwa in der Justizreform spricht, wundert Ex-Justizminister Manjani nicht. "Die EU-Kommission hat Dutzende Millionen Euro reingesteckt - also müssen sie jetzt von Fortschritt berichten, den es in Wahrheit nicht gibt." Gjergji Vurmo, Mitautor des IDM-Reports, kritisiert zudem, die EU helfe mit rosigen Berichten und Lob für Regierungschef Rama wie Anfang März in Brüssel "den Autokraten der Region".

Die Familie Rasha wartet derweil auf Gerechtigkeit. Die Gasse vor ihrem Haus wurde eilends in "Klodian-Rasha-Straße" umbenannt. Die hohe Aufmerksamkeit hat dafür gesorgt, dass sich der Prozess nicht wie sonst jahrelang verzögert. Nevaldo H., der Todesschütze, steht vor Gericht, das Urteil steht bevor. Der Staatsanwalt fordert 20 Jahre Haft, der Angeklagte gab seine Schuld zu und bekam einen "abgekürzten Prozess", bei dem eine lebenslange Freiheitsstrafe ausgeschlossen ist. Vorgelegte Beweise - oder ihr Fehlen - müssen nicht detailliert geprüft werden. "Wir hatten darauf leider keinen Einfluss", sagt Qazim Rasha.