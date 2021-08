Nach dem Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan haben die islamistischen Taliban die Macht im Land übernommen - und gestalten es nach ihren Vorstellungen um. Die wichtigsten Entwicklungen im Newsblog.

Nach dem Ende des Evakuierungseinsatzes der Bundeswehr in Afghanistan ist Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) noch am Donnerstagabend nach Taschkent in Usbekistan geflogen, wo die Truppe ihr logistisches Drehkreuz für die Mission hat. Begleitet wurde sie vom Generalinspekteur der Bundeswehr, General Eberhard Zorn, wie das Verteidigungsministerium auf Twitter mitteilte. "Die Evakuierungsoperation in Kabul war hochgefährlich. Die Bundeswehr hat unter schwersten Bedingungen vor Ort so viele Menschen wie möglich in Sicherheit gebracht", schrieb das Ministerium dazu.

In Frankfurt am Main war in der Nacht auf Freitag das vorerst letzte deutsche Flugzeug mit Geflüchteten aus Kabul gelandet. 5347 Menschen aus mindestens 45 Ländern seien in Sicherheit gebracht worden, darunter etwa 500 Deutsche und mehr als 4000 Afghanen. Nun haben alle deutschen Soldaten, Diplomaten und Polizisten das Land verlassen. Von Usbekistan aus kehren die A400M der Bundeswehr nach Deutschland zurück.

Die Bundeswehr plant die Rückkehr der eingesetzten Soldatinnen und Soldaten für Freitagnachmittag. Ihre Ankunft ist gegen 16 Uhr auf dem niedersächsischen Fliegerhorst Wunstorf geplant. Begleitet werden dürften sie demnach von Kramp-Karrenbauer.

USA: Mit Verbündeten mehr als 100 000 Menschen aus Kabul geholt

Die US-Luftwaffe und ihre Verbündeten haben nach Angaben des Weißen Hauses bereits mehr als 100 000 Menschen aus Kabul ausgeflogen. Allein am Donnerstag seien vom Vormittag bis kurz vor Mitternacht (Ortszeit Kabul) etwa 7500 Menschen aus der Stadt gebracht worden, 5100 davon mit Flugzeugen des US-Militärs, erklärte ein Vertreter der US-Regierung. Damit sei die Zahl der seit Mitte August ausgeflogenen Afghanen und westlicher Staatsbürger auf 100 100 gestiegen. Der Großteil von ihnen wurde mit Flugzeugen der US-Luftwaffe ausgeflogen.

Taliban: Mindestens 28 Kämpfer ums Leben gekommen

Bei den Explosionen vor dem Flughafen von Kabul sollen mindestens 28 Taliban-Mitglieder ums Leben gekommen sein. Wie ein Mitglied der Taliban gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters erklärte, hätten sie damit mehr Menschen verloren als die Amerikaner. Die USA haben zuletzt 13 getötete Soldaten gemeldet. Die Todeszahlen unterscheiden sich je nach Quelle teilweise deutlich. Insgesamt sollen bei den Anschlägen 85 Menschen ums Leben gekommen sein, berichtet der Sender Al Jazeera. Die Taliban sprechen von 13 bis 20 toten Zivilisten. Im Internet bekannte sich ein afghanischer Ableger der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) zu dem Attentat, der auch mit den Taliban verfeindet ist.

Außerhalb des Flughafens hatten sich zwei Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt, einer von ihnen am Abbey Gate, einem der Tore des Flughafens von Kabul, ein weiterer unweit des Tores nahe des Baron-Hotels. Nach den Detonationen hätten eine Reihe von Kämpfern der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) das Feuer auf Zivilisten und Soldaten eröffnet, sagt US-General Kenneth McKenzie, in einer Videoschalte mit Journalisten im Pentagon.

IS-Ableger reklamiert Anschlag für sich

Der in Afghanistan aktive Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat hat den Anschlag am Flughafen von Kabul für sich reklamiert. Dies verlautbart IS-Khorasan, wie der IS sich in Afghanistan und Pakistan nennt, mit einer über das Internet verbreiteten Nachricht des IS-Sprachrohrs Amak. Zuvor bekannte sich der IS bereits auf dem Messengerdienst Telegram zu dem Anschlag.

Der IS war in Afghanistan Anfang 2015 aufgetaucht. Er will dort und auf pakistanischem Gebiet eine "Provinz" namens IS-Khorasan etablieren und hat Anschläge vor allem auf schiitische Ziele verübt. Die USA und afghanische Sicherheitskräfte griffen die IS-Stellungen in vergangenen Jahren mitunter mehrmals wöchentlich an. Trotzdem verübte der IS weiter schwere Anschläge, intensivierte die Rekrutierung und versuchte, in Nord-Afghanistan Fuß zu fassen. Mit den Taliban, die in Afghanistan vor gut einer Woche die Macht an sich gerissen hatten, ist der IS trotz großer ideologischer Nähe verfeindet.

Biden: "Die IS-Terroristen werden nicht gewinnen"

US-Präsident Biden hat in einer emotionalen Rede im Weißen Haus bekräftigt, dass sich das US-Militär nach dem Anschlag in Kabul nicht von den Rettungsflügen aus Kabul abhalten lassen werde. "Wir werden die Evakuierungen fortsetzen. Die IS-Terroristen werden nicht gewinnen. Unsere Mission wird weitergehen", sagt der Präsident. Den für den Anschlag Verantwortlichen droht Biden mit Vergeltung: "Wir werden nicht vergessen. Wir werden nicht vergeben. Wir werden Euch jagen und zur Rechenschaft ziehen".

Der US-Präsident spricht den Familien der bei dem Anschlag getöteten Soldaten sein Beileid aus und bittet um eine Schweigeminute für die Opfer. "Diese amerikanischen Militärangehörigen, die ihr Leben gaben - es ist ein überstrapaziertes Wort, aber hier völlig angemessen - sie waren Helden", sagt Biden. Sie seien das "Rückrat Amerikas" und "das Beste, was das Land zu bieten hat".

Berichte über weitere Explosion am Abend

Am Abend kurz nach gegen 22 Uhr deutscher Zeit gibt es Meldungen von einer weiteren Explosion, die auf Berichte von Anwohnern zurückgehen. Die Detonation solle sich in einer Gegend drei bis vier Kilometer von Flughafen entfernt ereignet haben. Kurze Zeit später kommt jedoch Entwarnung: Die Detonation soll auf die Sprengung von Munition zurückzuführen sein. Eine ehemalige Spezialeinheit der afghanischen Sicherheitskräfte habe die Sorengung vorgenommen, damit die Munition nicht die Taliban in die Hände falle.

Deutsche Soldaten nicht betroffen

Deutsche Soldaten sind von dem Anschlag in Kabul nicht betroffen, wie die Bundeswehr bereits kurz nach den Explosionen am frühen Abend auf Twitter mitteilt. Auch Außenminister Heiko Maas (SPD) sagt später, die Regierung habe "keine Informationen über deutsche Opfer." Die Bilder aus Kabul seien "grauenhaft, und sie gehen jedem bis ins Mark", sagte der Außenminister.

Der erste Anschlag habe sich nur Minuten vor dem Start der letzten Evakuierungsmaschine der Bundeswehr ereignet. Wie Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer bekanntgab, sei das Flugzeug gerade in der Phase des Beladens gewesen, als die Bomben detonierten. Daraufhin habe das zuständige Kommando sofort den Befehl gegegen, notfallmäßig zu starten.

US-amerikanische und britische Rettungsmission werden trotz des Anschlags fortgesetzt

Die US-Streitkräfte setzen die Evakuierungsmission in Kabul auch nach dem verheerenden Terrorangriff fort. "Wir führen den Auftrag weiter aus", sagt US-General Kenneth McKenzie. In Afghanistan dürften sich noch etwa 1000 US-Bürger aufhalten, so der General.

Auch Verteidigungsminister Lloyd Austin betont, der Anschlag werde seine Regierung nicht davon abhalten, ihren Aufgaben weiter nachzukommen. Alles andere würde das von den getöteten Soldaten erbrachte Opfer entehren. Austin spricht den Familienangehörigen und Kameraden der getöteten und verletzten US-Soldaten sein Beileid aus. "Wir bedauern ihren Tod. Wir werden ihre Wunden behandeln. Und wir werden die Familien in ihrer Trauer unterstützen. Aber wird werden uns nicht von unserer Aufgabe abbringen lassen", sagt der Minister.

Das US-Militär habe die Taliban aufgefordert, ihre Checkpoints außerhalb des Flughafens noch weiter vom Gelände entfernt einzurichten, um einen zusätzlichen Sicherheitspuffer zu haben. Es gebe derzeit eine "hohe Bedrohung" durch Fahrzeuge, die für Selbstmordattentate eingesetzt werden könnten, betont McKenzie. "Deshalb wollen wir die Möglichkeit reduzieren, dass eines dieser Fahrzeuge in die Nähe kommt", sagt der General.

Auch die britischen Streitkräfte wollen ihre Evakuierungsmission fortsetzen. Das sagt Premierminister Boris Johnson nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts. Der Premier verurteilt die Tat als "barbarisch" und sprach den USA sowie "dem afghanischen Volk" sein Beileid aus. Zu geheimdienstlichen Erkenntnissen über die Hintergründe will er sich nicht äußern. Es sei aber "beinahe sicher", dass auch Mitglieder der Taliban unter den Opfern seien, so Johnson.

US-Militär rechnet mit weiteren Anschlägen

Nach dem Anschlag in Kabul rechnet das US-Militär mit weiteren Angriffen der Terroristen. "Wir tun alles, was wir können, um auf diese Angriffe vorbereitet zu sein", sagt US-General Kenneth McKenzie. Dazu gebe es auch Gespräche mit den Taliban, die für die Sicherheit außerhalb des Flughafens verantwortlich seien. Es handle sich um eine "extrem aktive Bedrohungssituation". (26.08.2021)