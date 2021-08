Zurück in Deutschland: Die Bundeswehr-Soldaten, die am Rettungseinsatz in Afghanistan beteiligt waren, landeten am Abend in Niedersachsen.

Nach dem Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan haben die islamistischen Taliban die Macht im Land übernommen - und gestalten es nach ihren Vorstellungen um. Die wichtigsten Entwicklungen im Newsblog.

Die ersten Soldaten der Bundeswehr sind von ihrer Evakuierungsmission in Afghanistan nach Deutschland zurückgekehrt. Auf dem Luftwaffenstützpunkt Wunstorf bei Hannover landeten am Freitagabend drei Militärmaschinen. An Bord eines Flugzeugs war nach Militärangaben auch Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU).

Die Einsatzkräfte waren in Taschkent gestartet, der Hauptstadt von Usbekistan. Dort hatte die Bundeswehr ein Drehkreuz eingerichtet, um in kurzen Shuttleflügen Deutsche und bedrohte Afghanen aus Kabul auszufliegen. Für den Rückflug der Soldaten nach Deutschland wurden ein Airbus A310 der Luftwaffe und zwei Militärtransporter A400M eingesetzt. Nach Bundeswehrangaben waren an der Evakuierungsmission 454 Einsatzkräfte beteiligt, darunter 19 Soldatinnen.

Der Befehlshaber des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr, Generalleutnant Erich Pfeffer, dankte den Soldaten der Evakuierungsmission für ihren schwierigen Einsatz. "Der heutige Tag ist angesichts der dramatischen Lage in Afghanistan kein Grund zum Feiern. Aber, es ist ein Tag zur Würdigung der erfolgreichen Evakuierung von mehr als 5000 Menschen, ein Tag zur Würdigung Ihres extrem intensiven Einsatzes über nahezu zwei Wochen", sagte Pfeffer auf dem Fliegerhorst in Wunstorf vor den mit Waffen angetretenen Einsatzkräften.

"Gleichzeitig ist es äußerst schmerzhaft zu wissen, dass es uns in der begrenzten Zeit nicht gelungen ist und auch nicht gelingen konnte, alle zu evakuieren, die mit oder für Deutschland in Afghanistan gearbeitet haben", so Pfeffer. "Trotzdem ist es ein Tag der Freude über die Rückkehr unserer Truppen aus Kabul. Doch diese Freude wird auch massiv getrübt durch die niederträchtigen Anschläge auf den Flughafen in Kabul des gestrigen Tages."

Pfeffer würdigte den Einsatz der Soldatinnen und Soldaten, darunter Fallschirmjäger aus Seedorf (Niedersachsen), das Kommando Spezialkräfte (KSK) aus Calw (Baden-Württemberg), Hubschrauberteams der Spezialkräfte der Luftwaffe aus Laupheim (Baden-Württemberg) sowie Militärpolizisten aus Berlin, Hilden und München sowie Soldaten aus anderen Standorten.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den zurückgekehrten Bundeswehr-Angehörigen gedankt. "Auf die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr ist Verlass! Dafür danke ich Ihnen von ganzem Herzen. Unser Land ist stolz auf Sie", schrieb Steinmeier auf seinen Social-Media-Kanälen. (27.08.2021)

Biden erteilt Befehl für Tötung von Drahtzieher des Anschlages

Die US-Regierung hat ihre Entschlossenheit betont, die Drahtzieher des verheerenden Anschlags von Kabul töten zu lassen. "Er hat klar gemacht, dass er nicht will, dass sie noch auf der Erde leben", sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, in Washington mit Blick auf die jüngste Drohung von US-Präsident Joe Biden gegen die Terroristen. Psaki reagierte auf die Frage, ob Biden die Urheber der Attacke töten lassen oder vor Gericht stellen wolle. Biden hatte den Terroristen wenige Stunden nach der Attacke mit Vergeltung gedroht und gesagt: "Wir werden euch jagen und euch dafür bezahlen lassen."

Psaki sagte, die Regierung werde sich nicht zu Details äußern, wie genau man gegen die Urheber des Anschlags vorgehen werde. Sie betonte aber, dieses Bekenntnis dazu bleibe bestehen, "bis es erledigt ist". Der Präsident und das Militär hätten keinen Zweifel, dass sie jede Befugnis hätten, Isis-K anzugreifen. (27.08.2021)

Etwa 300 Deutsche und mehr als 10 000 Afghanen auf deutscher Ausreiseliste

Auch nach dem Abschluss des Rettungseinsatzes will die Bundesregierung den in Afghanistan verbliebenen Deutschen, afghanischen Ortskräften oder gefährdeten Personen helfen. Das kündigte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin an. Die Zahl der noch im Land befindlichen Ortskräfte und identifizierten Personen zur Ausreise verändere sich aber stetig und betrage mehr als 10 000, teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes mit.

Man könne derzeit nicht sagen, wie viele der Menschen möglicherweise schon auf andere Weise ausgereist seien. Die Zahl der Deutschen in Afghanistan schätze man auf etwa 300. Das Innenministerium versicherte, dass alle Personen auf der Liste des Auswärtigen Amtes eine Einreisegenehmigung nach Deutschland bekämen.

Nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums wurden über die Luftbrücke insgesamt 5347 Personen aus Afghanistan evakuiert. Sie kämen aus mindestens 45 Ländern, sagte eine Sprecherin. Darunter seien rund 500 Deutsche und 4000 Afghanen gewesen. Man versuche nun, eine weitere Ausreise entweder über den Landweg oder aber den Weiterbetrieb des zivilen Flughafen in Kabul zu ermöglichen, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes. Dazu würden auch die Konsulate in den Nachbarstaaten personell verstärkt.

Er wies darauf hin, dass bereits in den Monaten vor dem Fall Kabuls 1900 Ortskräfte ausgeflogen worden seien, bei denen man eine Gefährdung gesehen habe. In den vergangenen Tagen habe sich in Kabul der Trend verstärkt, dass die dort noch verbliebenen Deutschen von unbekannter Seite aufgefordert würden, sich an bestimmten Plätzen in Kabul einzufinden. Das Auswärtige Amt warnte vor diesen Fällen der Desinformation. (27.08.2021)

Zahl der Anschlagsopfer erhöht sich erneut - Pentagon stellt klar: nur ein Selbstmordattentäter

Die Zahl der bei dem Anschlag am Flughafen Kabul ums Leben gekommenen Menschen steigt weiter. Afghanische Gesundheitsbehörden sprechen jetzt von 79 getöteten Einheimischen, nachdem zuletzt von 72 Toten die Rede war. Da zudem 13 US-Soldaten starben, steigt die Gesamtzahl der Opfer nun auf mindestens 92. Unter den Toten sollen auch mindestens 28 Taliban-Kämpfer sein.

Außerhalb des Kabuler Flughafens hatte sich am Donnerstag ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Zeitweise war auch von zwei Detonationen die Rede. Das hat das Pentagon jedoch inzwischen korrigiert. US-Generalmajor William Taylor sagte am Freitag im Pentagon, man sei nicht sicher, wie es am Vortag zu der falschen Angabe von zwei Selbstmordattentätern habe kommen können. (27.08.2021)

USA: Mit Verbündeten mehr als 100 000 Menschen aus Kabul geholt, 5000 weitere warten noch immer am Flughafen

Die US-Luftwaffe und ihre Verbündeten haben nach Angaben des Weißen Hauses bereits mehr als 100 000 Menschen aus Kabul ausgeflogen. Allein am Donnerstag seien vom Vormittag bis kurz vor Mitternacht (Ortszeit Kabul) etwa 7500 Menschen aus der Stadt gebracht worden, 5100 davon mit Flugzeugen des US-Militärs, erklärte ein Vertreter der US-Regierung. Damit sei die Zahl der seit Mitte August ausgeflogenen Afghanen und westlicher Staatsbürger auf 100 100 gestiegen. Der Großteil von ihnen wurde mit Flugzeugen der US-Luftwaffe ausgeflogen.

Am Flughafen von Kabul warten nach Angaben des US-Militärs noch immer mehr als 5000 Menschen auf eine Evakuierung. Die Zahl sei dabei etwas zurückgegangen, sagt Generalmajor William Taylor. Die USA seien in der Lage, bis zur letzten Minute Leute auszufliegen. (27.08.2021)

Kramp-Karrenbauer besucht Soldaten in Taschkent

Die Soldaten des Rettungseinsatzes aus Afghanistan sind auf dem Weg nach Deutschland. Die Maschinen - zwei A400M und ein A310 - seien in der usbekischen Hauptstadt Taschkent gestartet, schrieb das Verteidigungsministerium auf Twitter. Sie würden nun gegen 19.45 Uhr auf dem Fliegerhorst Wunstorf in Niedersachsen erwartet, hieß es aus der Bundeswehr.

An Bord waren neben den Soldaten des Einsatzes auch Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, die Wehrbeauftragte Eva Högl sowie der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Eberhard Zorn, Deutschlands ranghöchster Soldat. Die Bundeswehr hatte 5347 Menschen aus mindestens 45 Ländern evakuiert, darunter etwa 500 Deutsche und mehr als 4000 Afghanen. Der Abflug in Usbekistan hatte sich um mehrere Stunden verzögert, dem Vernehmen nach wegen Verstimmungen mit der usbekischen Seite.

In Frankfurt am Main war in der Nacht auf Freitag das vorerst letzte deutsche Flugzeug mit Geflüchteten aus Kabul gelandet. 5347 Menschen aus mindestens 45 Ländern seien in Sicherheit gebracht worden, darunter etwa 500 Deutsche und mehr als 4000 Afghanen. Nun haben alle deutschen Soldaten, Diplomaten und Polizisten das Land verlassen. Von Usbekistan aus kehren die A400M der Bundeswehr nach Deutschland zurück. (27.08.2021)

IS-Ableger reklamiert Anschlag für sich

Der in Afghanistan aktive Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat hat den Anschlag am Flughafen von Kabul für sich reklamiert. Dies verlautbart IS-Khorasan, wie der IS sich in Afghanistan und Pakistan nennt, mit einer über das Internet verbreiteten Nachricht des IS-Sprachrohrs Amak. Zuvor bekannte sich der IS bereits auf dem Messengerdienst Telegram zu dem Anschlag.

Der IS war in Afghanistan Anfang 2015 aufgetaucht. Er will dort und auf pakistanischem Gebiet eine "Provinz" namens IS-Khorasan etablieren und hat Anschläge vor allem auf schiitische Ziele verübt. Die USA und afghanische Sicherheitskräfte griffen die IS-Stellungen in vergangenen Jahren mitunter mehrmals wöchentlich an. Trotzdem verübte der IS weiter schwere Anschläge, intensivierte die Rekrutierung und versuchte, in Nord-Afghanistan Fuß zu fassen. Mit den Taliban, die in Afghanistan vor gut einer Woche die Macht an sich gerissen hatten, ist der IS trotz großer ideologischer Nähe verfeindet. (26.08.2021)

Biden: "Die IS-Terroristen werden nicht gewinnen"

US-Präsident Biden hat in einer emotionalen Rede im Weißen Haus bekräftigt, dass sich das US-Militär nach dem Anschlag in Kabul nicht von den Rettungsflügen aus Kabul abhalten lassen werde. "Wir werden die Evakuierungen fortsetzen. Die IS-Terroristen werden nicht gewinnen. Unsere Mission wird weitergehen", sagt der Präsident. Den für den Anschlag Verantwortlichen droht Biden mit Vergeltung: "Wir werden nicht vergessen. Wir werden nicht vergeben. Wir werden Euch jagen und zur Rechenschaft ziehen".

Der US-Präsident spricht den Familien der bei dem Anschlag getöteten Soldaten sein Beileid aus und bittet um eine Schweigeminute für die Opfer. "Diese amerikanischen Militärangehörigen, die ihr Leben gaben - es ist ein überstrapaziertes Wort, aber hier völlig angemessen - sie waren Helden", sagt Biden. Sie seien das "Rückgrat Amerikas" und "das Beste, was das Land zu bieten hat". (26.08.2021)

Berichte über weitere Explosion am Abend

Am Abend kurz nach gegen 22 Uhr deutscher Zeit gibt es Meldungen von einer weiteren Explosion, die auf Berichte von Anwohnern zurückgehen. Die Detonation solle sich in einer Gegend drei bis vier Kilometer von Flughafen entfernt ereignet haben. Kurze Zeit später kommt jedoch Entwarnung: Die Detonation soll auf die Sprengung von Munition zurückzuführen sein. Eine ehemalige Spezialeinheit der afghanischen Sicherheitskräfte habe die Sorengung vorgenommen, damit die Munition nicht die Taliban in die Hände falle. (26.08.2021)

Deutsche Soldaten nicht betroffen

Deutsche Soldaten sind von dem Anschlag in Kabul nicht betroffen, wie die Bundeswehr bereits kurz nach den Explosionen am frühen Abend auf Twitter mitteilt. Auch Außenminister Heiko Maas (SPD) sagt später, die Regierung habe "keine Informationen über deutsche Opfer." Die Bilder aus Kabul seien "grauenhaft, und sie gehen jedem bis ins Mark", sagte der Außenminister.

Der erste Anschlag habe sich nur Minuten vor dem Start der letzten Evakuierungsmaschine der Bundeswehr ereignet. Wie Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer bekanntgab, sei das Flugzeug gerade in der Phase des Beladens gewesen, als die Bomben detonierten. Daraufhin habe das zuständige Kommando sofort den Befehl gegegen, notfallmäßig zu starten. (26.08.2021)