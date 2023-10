In Wiesbaden-Sonnenberg haben ein paar Männer von der AfD einen Wahlkampfstand aufgebaut, dahinter steht Spitzenkandidat Robert Lambrou. Lambrou hat sich einen blauen Anzug angezogen, eine blaue Krawatte umgebunden, an seinem Revers pinnt eine Deutschlandfahne. Er wartet und wartet. Niemand kommt. Irgendwann sagt er, das zeige doch nur, wie stigmatisiert die Partei sei.

Da ist also eine Partei, die in Umfragen höher und höher steigt, auch in Hessen, wo sie kurz vor der Landtagswahl am Sonntag bei 15 Prozent liegt. Das wären zwei Prozentpunkte mehr als bei der vergangenen Wahl 2018. Und da ist eine Frage: Wofür bekommt sie die Zustimmung?

Damals kam die AfD im Wiesbadener Landtag auf 19 Mandate, davon sind nur noch 14 besetzt. Eine Abgeordnete wurde gar nicht erst aufgenommen, weil sie unter dem begründeten Verdacht stand, einen Nazi-Kriegsverbrecher verherrlicht zu haben. Vier andere Mitglieder sind ausgetreten, Mitglieder, die als vergleichsweise gemäßigt gelten. Einer sagt mittlerweile nach Reden der AfD: "Es wächst das Bedürfnis, sich duschen zu müssen."

Auf Listenplatz 2 steht ein Sympathisant der rechtsextremen Identitären Bewegung

Hinter dem Stand will Robert Lambrou nicht davon sprechen, dass die Fraktion zerstritten ist. Die AfD bilde eben eine "Bandbreite an Meinungen ab". Bandbreite an Meinungen?

Aus Listenplatz 1 steht er selbst, Robert Lambrou, Sohn eines griechischen Vaters und einer deutschen Mutter. Er ist gelernter Diplom-Kaufmann und war mal in der SPD. 2013 trat er in die AfD ein, wegen der Eurokritik. Seither ist er geblieben, als vergleichsweise gemäßigtes Gesicht einer Partei, die sich auch anders zeigen kann.

Auf Listenplatz 2 steht Andreas Lichert, der dem völkisch-nationalistischen Flügel um Björn Höcke angehört hat. Der Flügel hat sich offiziell aufgelöst, er galt als gesichert extremistische Bewegung. Lichert sympathisiert außerdem mit der Identitären Bewegung. Auf Listenplatz 7 steht Klaus Gagel. Im Landtag sagte er, Klima sei etwas, "das man nicht schützen kann". Auf Listenplatz 16 steht Johannes Marxen. Auf einem Parteitag sagte er laut Hessischem Rundfunk: "Wir können uns nicht mehr gefallen lassen, dass hier Ausländer und Straftäter frei herumlaufen."

In den vergangenen Wochen ist viel darüber diskutiert worden, wieso die AfD in Umfragen so stark ist. Obwohl der Verfassungsschutz sie im Bund als rechtsextremistischen Verdachtsfall einstuft, obwohl das Verwaltungsgericht in Hessen prüft, wie mit dem Landesverband umzugehen ist. Obwohl das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung untersucht hat, wem die Politik der AfD am meisten schadet: den eigenen Wählerinnen und Wähler.

In den Erklärungen ging es um Menschen, die eine gefestigte rechtsextreme Haltung haben, und um andere Menschen, die in strukturschwachen Regionen leben, etwa in Nordhessen, und die nicht verstehen, was mit ihrer Gasheizung passieren soll. Wut-Wähler. Und zum dritten ging es um die Aufmerksamkeit, die die Partei bekommt: Erst berichten Medien über die Umfragen, dann darüber, wie sich andere Parteien die Verantwortung zuschieben.

Der Spitzenkandidat hofft: "Die Brandmauer bricht"

Am Wahlkampfstand erklärt Robert Lambrou jetzt, dass die AfD die einzige Alternative zu den "Altparteien" sei. Auch wenn Friedrich Merz die CDU neu aufstelle - nach 16 Jahren Angela Merkel sei sein Kurs nicht glaubhaft. Außerdem sei es unrealistisch, dass die CDU eine Zusammenarbeit mit der AfD ausschließe, vor allem auf kommunaler Ebene. "Die Brandmauer bricht, die Frage ist nur wann und wo", sagt er, und dann kommt doch ein Mann an den Stand.

Der Mann beginnt zu reden, es folgt ein Monolog, er schimpft auf Robert Habeck ("ungeeignet"), Olaf Scholz ("Hören Sie mir auf mit Erinnerungslücken") und den Fachkräftemangel ("von den Jungen will keiner mehr arbeiten"). Immer wieder stimmt er mit Positionen der AfD überein. Dann spricht er über sich: Er ist 81 Jahre alt, das vierte von fünf Kindern. Als Jugendlicher habe er die Amerikaner als Verbündete erlebt, weswegen er "kein Fan von Herrn Putin" sei, und auch nicht von der Russland-Nähe der AfD. Dann geht er. Wenig später trifft man ihn zufällig wieder. Ob er AfD wähle? Nein, CDU. Wieso er am Stand war? "Ich wollte nur mal reden."

In Wiesbaden ist es Nachmittag geworden, die Männer von der AfD fangen an, den Stand abbauen. Einer sagt, seit dem Morgen seien etwa zehn, zwölf Leute dagewesen. Ein anderer war Wiener Würstchen kaufen, irgendwas müssen sie ja essen. Spitzenkandidat Robert Lambrou muss gleich weiter, auf eine Parteiveranstaltung. Da erwartet er mehr Menschen.