Der AfD-Bundesvorsitzende Tino Chrupalla ist am Rande einer Wahlkampfkundgebung in Ingolstadt in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben der AfD habe es einen "tätlichen Vorfall" gegeben. Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt hat Ermittlungen gegen Unbekannt wegen des Anfangsverdachts auf Körperverletzung eingeleitet.

Noch am Mittwochabend hatte die Polizei Ingolstadt mitgeteilt, dass der Bundestagsabgeordnete vor Beginn seines Redebeitrags auf dem Theaterplatz hinter der Bühne medizinisch versorgt werden musste, "wobei eine offensichtliche Verletzung zu diesem Zeitpunkt nicht erkennbar war", hieß es in einer Pressemitteilung. "Um die näheren Umstände dieses medizinischen Vorfalls abzuklären, wurden die weiteren Ermittlungen durch die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt übernommen." Ein Polizeisprecher sagte, man wolle ermitteln, ob Dritte für den Vorfall verantwortlich sein könnten. Es gebe aber keine Hinweise auf einen Angriff.

Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt teilte am frühen Donnerstagnachmittag ihren Stand der Ermittlungen mit der Öffentlichkeit. "Es liegen zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Erkenntnisse vor, dass Herr Chrupalla angegangen oder angegriffen wurde", hieß es in einer Pressemitteilung. Der Politiker habe Selfies mit mehreren Personen gemacht, dabei habe es leichten Körperkontakt gegeben. "In zeitlichem Abstand hierzu" habe Chrupalla auf dem Weg zur Rednerbühne Schmerzen im Oberarm verspürt. "Aufgrund weiterer gesundheitlicher Beschwerden" sei es daraufhin ins Klinikum Ingolstadt gebracht worden. Dort sei an Chrupallas Oberarm "eine oberflächliche Rötung bzw. Schwellung festgestellt" worden. Weitere Untersuchungen blieben demnach unauffällig.

Chrupallas Büro hatte zuvor mitgeteilt, dass der Politiker in der Klinik intensivmedizinisch überwacht werde, er den Umständen entsprechend stabil und ansprechbar sei. Ein Sprecher von Chrupallas Büro nannte eine "Einstichstelle" und sagte, es liefen Untersuchungen auf mögliche Substanzen im Körper. Nach Angaben des Spiegel haben die Ermittler am Ort des Wahlkampfauftritts eine Pinnwandnadel gefunden und sichergestellt. In der Mitteilung der Staatsanwaltschaft war davon indes nicht die Rede.

AfD-Co-Chefin Weidel nach Polizeieinsatz auf Mallorca

Der 48 Jahre alte Chrupalla steht seit knapp vier Jahren an der Spitze der AfD - zunächst mit Jörg Meuthen, seit Juni 2022 gemeinsam mit Alice Weidel. Bereits am Dienstag hatte Weidel auf einen geplanten öffentlichen Auftritt im bayerisch-thüringischen Grenzort Mödlareuth verzichtet. Ein Sprecher hatte gesagt, es habe am vorvergangenen Wochenende einen "sicherheitsrelevanten Vorfall" gegeben. "Frau Weidel und ihre Familie wurden von Sicherheitsbehörden aus ihrer privaten Wohnung an einen sicheren Ort verbracht, da sich Hinweise verdichtet hatten, die auf einen Anschlag auf ihre Familie hindeuteten", hatte er auf Anfrage gesagt. Ein Sprecher der Polizei Schwyz in der Innerschweiz bestätigte dem Sender SRF am Mittwoch einen Polizeieinsatz in dieser Angelegenheit am 23. September.

Am Mittwoch wurde bekannt, dass Weidel sich aktuell auf Mallorca aufhält. Ihr Sprecher bestätigte einen Spiegel-Bericht, wonach Weidel am Dienstag, dem Tag der Deutschen Einheit, in einer Ortschaft an der mallorquinischen Ostküste in einem Strandrestaurant gesehen wurde, gemeinsam mit ihrer Lebensgefährtin. Allerdings habe es zuvor tatsächlich einen sicherheitsrelevanten Zwischenfall gegeben, so der Sprecher.