"Letzte Kanzlei vor der Autobahn" steht an der Fensterfront, dahinter ein Smiley-Bild. An der Tür zwei Klingeln, eine für den Anwalt und eine für den CDU-Abgeordneten Reinhold Löffler. An den Wänden der Büroräume des Juristen und Politikers im Stuttgarter Westen hängen Originale berühmter Künstler, Dali, Picasso, Penck. Auf einem Sofa liegt ein Ordner mit Akten zum Fall des "Querdenken"-Gründers Michael Ballweg. Der Kopf zahlreicher Proteste gegen staatliche Corona-Maßnahmen ist Löfflers derzeit bekanntester Klient. Politisch aber muss sich der Anwalt mit CDU-Mandat vor allem dafür rechtfertigen, dass er gegenwärtig auch den baden-württembergischen AfD-Landtagsabgeordneten Udo Stein verteidigt.