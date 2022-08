Scholz, Abbas und der Holocaust:Ein kommunikatives Desaster

Palästinenserpräsident Abbas wirft Israel "50 Holocausts" vor, ausgerechnet im Kanzleramt und in Anwesenheit von Bundeskanzler Scholz. Der reagiert erst, nachdem eine Welle der Empörung über ihn hereinbricht.

Von Daniel Brössler, Berlin

Olaf Scholz wollte auf keinen Fall zu spät kommen. Als der Bundeskanzler am Dienstagnachmittag von Stockholm einfliegend auf dem Berliner Flughafen landete, wartete schon der Hubschrauber. Im Kanzleramt angesetzt war ein Treffen mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas, von dem Scholz mittlerweile wohl wünscht, es hätte nie stattgefunden. "Ich bin zutiefst empört über die unsäglichen Aussagen des palästinensischen Präsidenten Mahmoud #Abbas", twittert Scholz am Morgen danach. Das ist zu spät. Der Schaden für Scholz ist da längst in der Welt - innenpolitisch, aber auch im Verhältnis zu Israel.