In der Nacht standen in Hamburg, Hannover, Frankfurt, Kassel-Wilhelmshöhe, Berlin und Fulda Aufenthaltszüge bereit, in denen gestrandete Bahnreisende übernachten konnten. Alle Reisende, die ihre am 21.12. und am 22.12.2023 geplante Reise aufgrund des Sturms Zoltan verschieben möchten, können ihr Ticket nach Angaben der Bahn zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Die Zugbindung ist aufgehoben. Das Ticket gilt dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort, auch mit einer geänderten Streckenführung. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden.

Die Bahn empfiehlt Reisenden, sich vor ihrem Reiseantritt über die Auslastung der Fernverkehrszüge zu informieren und wenn möglich weniger stark ausgelastete Verbindungen zu nutzen.

Auch der Flugverkehr war von dem Sturmtief betroffen. Am Donnerstagabend war der Betrieb auf dem Frankfurter Flughafen beeinträchtigt. Ein Sprecher berichtete von Verspätungen am Donnerstagabend und mehreren Starts nach 23 Uhr. Genaue Zahlen liegen bislang nicht vor. Flugausfälle wegen des Sturms habe es aber nicht gegeben, sagte der Sprecher weiter. Am Freitagmorgen herrschte nach seinen Worten wieder Normalbetrieb: "Alle Ampeln sind auf grün."

Viele Einsätze und mehrere Verletzte

Drei Menschen wurden in Schleswig-Holstein verletzt. Ein Mensch ist in Fahrdorf mit seinem Auto gegen einen auf der Fahrbahn liegenden Baum geprallt und schwer verletzt worden. In Salzwedel und Gommern (Landkreis Jerichower Land) in Sachsen-Anhalt wurden zwei Menschen leicht verletzt, wie die Polizei Stendal am Freitagmorgen mitteilte. Auch in Berlin und Brandenburg rückte die Feuerwehr zu zahlreichen Einsätzen aus.

Zoltan sorgt auch im Bahnverkehr in Bayern für Ausfälle und Verspätungen. Die Deutsche Bahn warnt am Freitag vor ganztägigen witterungsbedingten Beeinträchtigungen. Der Fernverkehr sei dabei besonders stark betroffen. Auch auf der Straße kam es bayernweit wegen der starken Sturmböen und des Dauerregens zu Beeinträchtigungen und zahlreichen Einsätzen von Polizei und Feuerwehr. Vor allem haben umgestürzte Bäume und abgerissene Äste für kleinere Schäden gesorgt.

Warnung vor schwerer Sturmflut in Hamburg und an der Nordseeküste

In Hamburg drückte die schwere Sturmflut in der Nacht das Wasser der Elbe an Land und überspülte dabei den Hamburger Fischmarkt und die umliegenden Straßen komplett. Das Wasser stand dabei teils hüfthoch. Da nicht alle Autos rechtzeitig weggefahren wurden, wurden auch sie überspült. In der Nacht waren die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei in der Region unterwegs, um in den noch abgestellten Fahrzeugen im Überschwemmungsgebiet nach Menschen zu suchen.

Detailansicht öffnen Wasser stand schon am frühen Freitagmorgen auf dem Hamburger Fischmarkt. (Foto: Axel Heimken/AFP)

Wegen der erwarteten Auswirkungen der schweren Sturmflut ist seit Freitagmorgen der zentrale Katastrophenstab der Hamburger Innenbehörde im Dienst. Im Hamburger Elbgebiet warnte die Polizei für den Vormittag vor einer schweren Sturmflut. Die Wasserstände werden dann nach Angaben des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) auf etwa 3 Meter über dem mittleren Hochwasser steigen. Das betroffene Gebiet sollte laut Polizei gemieden werden. Der Hochwasserscheitel wird den Angaben zufolge gegen 11 Uhr am Pegel St. Pauli mit einer Höhe von bis zu 3,05 Metern über dem mittleren Hochwasser erwartet.

Auch für die ostfriesische Küste sowie das Wesergebiet sagten die Expertinnen und Experten vom BSH am Freitag schwere Sturmfluten vorher. Dort sollen die Hochwasser am Vormittag und Mittag 2,5 Meter bis 3 Meter über dem mittleren Wert liegen. An der nordfriesischen Küste werden Wasserstände von 2 Meter bis 2,5 Meter über dem mittleren Hochwasser erwartet. Als schwer gilt eine Sturmflut ab einem Wasserstand von 2,5 Meter über dem mittleren Hochwasser.

Auslöser der Sturmflut ist starker Wind aus gleichbleibender Richtung, der das Wasser an der Nordseeküste aufstaut. "Wenn die Flutwelle an den Nordseeinseln vorbei ist, läuft sie im Nachgang die Flüsse hoch", sagte Jennifer Brauch von den Vorhersagediensten für Nord- und Ostsee der Behörde.

Bereits am Donnerstag fielen viele Fähren aus, für andere gilt am Freitag ein Sonderfahrplan. Auch der Fährverkehr zwischen Rostock und Gedser in Dänemark ruhte. Am Abend wurde zudem die mehr als 900 Meter lange Fehmarnsundbrücke zwischen dem Festland und der Insel Fehmarn vollständig gesperrt, wie die Polizei mitteilte.

Detailansicht öffnen Fähren von und nach Norderney fallen seit Donnerstagnachmittag aus. (Foto: Volker Bartels/dpa)

"Zoltan" soll am Freitagabend wieder kräftiger werden

Für den Freitagvormittag rechnet der Deutsche Wetterdienst an den Nord- und Ostseeküsten mit Böen mit einer Geschwindigkeit von 90 bis 110 Kilometern pro Stunde, auch noch stärkere Orkanböen sind demnach möglich. Auch dem Rest des Landes macht Sturmtief Zoltan weiterhin zu schaffen. Zwar schwächt sich dort der Wind am Freitag zunächst ab, er frischt jedoch bereits in der zweiten Tageshälfte wieder auf.

Für Bayern sagten die Meteorologen viel Schnee für die höheren Lagen des Bayerischen Waldes voraus. Bis zum Samstag erwartet der DWD im bayerischen Flachland stürmische Böen oder Sturmböen, besonders im Alpenvorland und generell im Bergland auch schwere Sturmböen. In höheren Lagen der Alpen und des Bayerwalds könne es auch zu orkanartigen Böen und auf den höchsten Gipfeln teilweise zu Orkanböen kommen. Bis in die Nacht auf Heiligabend soll es an den Mittelgebirgen und an den Alpen sehr viel regnen. Im Allgäu warnt der DWD vor unwetterartigem Dauerregen.