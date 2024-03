Sonnig und warm - so lautet zunächst die Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für das Osterwochenende in Bayern. Für den Samstag erwartet der DWD ein "außergewöhnlich" warmes Wetter bei Höchstwerten zwischen 20 und 25 Grad, es soll aber durch Schleierwolken gedämpft werden.

Der Ostersonntag startet dann in Franken mit etwas Regen, ansonsten wird ein Mix aus Wolken und Sonne erwartet. Die Höchstwerte liegen bei 21 Grad.

Detailansicht öffnen Mit Sturm- und Orkanböen ist in Alpennähe zu rechnen. (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Ein kräftiger Föhnsturm ist mit heftigen Böen mit Spitzengeschwindigkeiten von 190 Kilometern pro Stunde über die Alpen gefegt, wie der Schweizer Wetterdienst SRF Meteo am Samstag berichtete. Hinzu kommt ein Wetterphänomen aus der Wüste: Während der Ostertage zieht rötlicher Saharastaub über Mitteleuropa, feinster Sand aus der Sahara, der durch Südwinde aus der Wüste getragen wird.

Detailansicht öffnen Saharastaub trübt den Himmel über den Schweizer Bergen bei starkem Föhn. (Foto: Gian Ehrenzeller/dpa)

Der Staub trübte am Samstag bereits in weiten Teilen der Schweiz die Sicht, Ausläufer seien bis in Baden-Württemberg zu spüren gewesen.

"Der Saharastaub ist schon eingetroffen, das sieht man an einer gelblichen Trübung in der Luft", sagt Christian Herold, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD), am Karsamstag. Durch den Wüstenstaub kann der Sonnenschein milchig und getrübt erscheinen. Das Phänomen sei in vielen Teilen Deutschlands zu beobachten, in der höchsten Konzentration aber im Westen des Landes, wie derzeit etwa in der Schwäbischen Alb.

Detailansicht öffnen Gelb-rötlich erscheint der Himmel über Stuttgart. (Foto: Marijan Murat/dpa)

Der Meteorologe Jörg Kachelmann spricht vom "Föhn des Jahrzehnts". "Möglich wurde dieses Extremereignis einerseits durch den großen Luftdruckunterschied zwischen Nord und Süd, und andererseits durch die auch außerhalb des Föhns recht hohen Temperaturen, sodass kein schwerer Kaltluftblock weggeräumt werden musste", schrieb er am Samstag in einem Beitrag für die Schweizer Tamedia-Zeitungen.

Saharastaub in der Luft ist laut DWD in Mitteleuropa kein seltenes Naturphänomen. Die Staubpartikel werden demnach im Jahr etwa 5- bis 15-mal nach Europa getragen. "In der Intensität ist das aber eher selten", sagt DWD-Meteorologe Herold.

Bereits am Mittwoch hatten Südwinde große Mengen feinen Sand aus der Sahara nach Südosteuropa gebracht und weite Teile Südosteuropas bedeckt. So schränkte die Staubwolke die Sicht in weiten Teilen Griechenlands erheblich ein.

Detailansicht öffnen 28.03.2024, Athen: Feinster Sand aus der Sahara verdunkelt den Himmel über der Stadt. (Foto: Aristidis Vafeiadakis/dpa)

In der Hauptstadt Athen erreichten die Feinstaubwerte der Universität Athen zufolge örtlich bis zu 500 Mikrogramm. Bereits Werte ab 50 Mikrogramm können zu gesundheitlichen Problemen führen.

Wenn sich der Staub legt, wird es am Himmel aber dennoch nicht klar: Nach einem sonnigen Start in den Montag sollen von Westen aus dichte Wolken aufziehen. Bei Temperaturen zwischen 13 und 20 Grad kann es dann auch zeitweise regnen.