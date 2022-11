In Altstrimmig im Hunsrück ist ein großes Anwesen abgebrannt. War es das Haus von Agent Werner Mauss?

Von Ralf Wiegand

Was könnte man über dieses Haus nicht alles erzählen - wenn es überhaupt einen Anlass gibt, über dieses Haus etwas zu erzählen, womit man schon mitten in der Geschichte ist, von der man wiederum nur annehmen kann, dass es überhaupt eine Geschichte ist. Das klingt hoffentlich angemessen verwirrend und mysteriös für eine Geschichte, die ins Milieu des Unsagbaren, weil streng Geheimen führt. Werner Mauss, zweifellos der berühmteste Agent der Bundesrepublik, hat seit jeher um sich und auch um seinen Wohnsitz ein solches Geheimnis zu machen versucht. Früher versuchte er sogar zu verhindern, dass jemand den Namen des Wohnorts nannte, in dem er seit den 1960er-Jahren lebt. Heute ist Werner Mauss 82 Jahre alt.