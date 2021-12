Von Oliver Herwig

Endlich. Weihnachten dürfen auch eingefleischte Puristen loslassen und genießen, was sie ein ganzes Jahr erfolgreich unterdrückten. All die verdrängten Kindheitserinnerungen ploppen auf wie Sektkorken an Silvester. Im Schaum der Bilder treiben niedliche Anhänger, Girlanden und Christbaumschmuck-Komplett-Sets, Glasfiguren, Kugeln, Lametta, Schleifen, Kerzen und Windlichter. All das, was Asketen verabscheuen, kommt in einer geballten Inszenierung zusammen, ein Tsunami der kleinen und kleinsten Dinge, die blinken, leuchten, säuseln und duften.