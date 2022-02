Von Felicitas Kock

Wenn Virginia Giuffre in Fernsehinterviews beschreibt, wie Prinz Andrew schwitzte - in einem Londoner Nachtclub im März 2001, wenige Stunden, bevor er sie sexuell missbraucht haben soll - hebt sie die Hände und simuliert mit gespreizten Fingern einen mittelschweren Regenschauer. An den Fingern zählt sie auch ab, was Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell unternahmen, um ihr System der sexuellen Ausbeutung wie eine ganz normale Sache aussehen zu lassen: gemeinsame Ausflüge ins Kino, zum Wandern, zum Tauchen, sodass es sich anfühlte, "als wären wir eine komplett irre Familie".