Von Oliver Klasen und Leonard Scharfenberg

Drei Tage lang steckt Nam, so nennen ihn die Zeitungen, schon in dem Betonrohr, 35 Meter tief unter der Erde, auf einer Baustelle in der vietnamesischen Provinz Dong Thap. Im Inneren habe das Rohr nur 25 Zentimeter Durchmesser. Eigentlich unmöglich, dass ein Zehnjähriger da reinpasst und dann auch noch so tief fällt, "weil der Raum darin nur so breit ist wie die Hand eines Erwachsenen", sagt einer der Helfer an der Baustelle, die das Kind zu retten versuchen.

Am Samstag ist Nam verunglückt, als er auf der Baustelle weggeworfene Gegenstände sammelte, die noch brauchbar sind, schreibt die Zeitung VNExpress. Offenbar ist er gestürzt und dann irgendwie in das Loch geraten. Die Zeitung schreibt, er habe zunächst noch um Hilfe gerufen. Zehn Minuten lang, dann seien die Rufe langsam verstummt.

Die ganze Region, das ganze Land nimmt jetzt Anteil an Nams Schicksal und hofft, dass er gerettet wird. Geschichten wie die von Nam schaffen es häufiger in die Nachrichten. Eine Rettung auch nach Tagen und sei sie noch so unwahrscheinlich, das rührt die Menschen an. So war zum Beispiel Anfang 2022 in Marokko. Dort war ein Fünfjähriger in einen Brunnen gestürzt. Tage lang versuchten Helfer, ihn zu retten, doch es gelang ihnen nicht, den Jungen lebend hochzuholen. Der Schacht war zu schmal, als dass jemand sich hätte abseilen können. Oder die Geschichte 2019 in Spanien, die noch mehr Schlagzeilen gemacht hat: Mehr als 100 Meter tief war der Brunnenschacht, in den der zweijährige Julen in der Nähe von Málaga gestürzt war. 13 Tage lang dauerten die Rettungsversuche, doch am Ende konnte der Junge nur tot geborgen werden.

In Vietnams Nachbarland Thailand dagegen glückte im Jahr 2018 eine spektakuläre Rettungsaktion. Eine Jugendfußballmannschaft war vom Monsunregen in einem großen Höhlensystem eingeschlossen worden. Spezialtaucher und Militärs mussten die Kinder in einer gefährlichen Aktion befreien. Erst nach zwei Wochen hatten Eltern Verwandte und Freunde der Kinder Klarheit: Alles nochmal gut gegangen.

Ob die Geschichte von Nam aus Dong Thap am Ende auch gut ausgeht, ist sehr ungewiss. Lokale Medien schreiben, man wisse nicht, wie es dem Jungen gehe oder ob er überhaupt noch lebe. Zwar wieder pumpen die Einsatzkräfte immer wieder Sauerstoff in das Rohr. Es sei jedoch zu eng, um genau feststellen zu können, in welcher Tiefe der Junge steckt, sagt ein Sprecher der örtlichen Polizei.

Alle Anstrengungen, den Zehnjährigen zu retten, sind bisher fehlgeschlagen. Helfer hatten versucht, die Erde rund um das am unteren Ende geschlossene Rohr aufzuweichen und es mittels eines Krans aus dem Boden zu ziehen.

Die Zeitung VNExpress schreibt, inzwischen habe sich das Militär eingeschaltet, Spezial-Ingenieure und Elite-Soldaten geschickt. Die hätten einen Bergungsplan entworfen. Das nationale "Search and Rescue"-Komitee teilte optimistisch mit, die Rettung des Zehnjährigen befinde sich nach drei Tagen voller Bemühungen nun in der "Endphase". Die Einsatzkräfte seien damit beschäftigt, ein Stahlrohr mit anderthalb Metern Durchmesser um das Betonrohr zu legen, um letzteres leichter herausziehen zu können. Anschließend sehe der Plan vor, mit einem Detektor die genaue Position des Jungen zu bestimmen, um den Beton aufschneiden zu können. Wegen der extremen Enge des Rohrs gestalteten sich allerdings auch diese Rettungsarbeiten als "sehr schwierig", zitiert die Zeitung Tuoi Tre einen Militärsprecher.

Sieht so aus, als bleibt gerade nicht viel mehr als Hoffnung.