Was in Vegas passiert

Las Vegas ist eine Stadt, die vom Kontakt unter Menschen lebt. Darf man sie für Touristen freigeben, auch im Wissen, dass das Coronavirus von dort aus in die Welt hinaus transportiert werden könnte?

Es gibt nur zwei Reaktionen auf diesen einzigartigen Anblick, und sie könnten unterschiedlicher kaum sein: Wer von Los Angeles mit dem Auto nach Las Vegas fährt (nur Amateure fliegen in diese sündige Stadt), durchlebt vier Stunden Ödnis. Zwischen Barstow und Zzyzx gibt es ein 90 Kilometer langes Teilstück, das schnurgerade durch die Wüste führt. Es könnte langweiliger kaum sein; doch dann, man sollte immer kurz nach Sonnenuntergang in Vegas ankommen, ist in der Dunkelheit ein Lichterklecks zu sehen, der immer größer wird und einen magisch anzieht.