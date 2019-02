25. Februar 2019, 18:36 Uhr Fehlurteil 19 Millionen Euro für 39 Gefängnisjahre

Wie viel ist die Freiheit wert? Der US-Amerikaner Craig Coley wurde wegen Mordes zu einer lebenslangen Haft verurteilt - zu Unrecht. Nun wurde ihm eine Entschädigung zugesprochen. Über Justizirrtümer und die Folgen.

Von Oliver Klasen

Es waren vor allem zwei Zeugenaussagen, deretwegen Craig Coley mehr als 39 Jahre lang in einem kalifornischen Gefängnis saß. Eine Nachbarin hatte ausgesagt, dass sie in jener Nacht des 11. Novembers 1978 laute, knallende Geräusche aus der Wohnung nebenan gehört habe. Sie habe gesehen, dass Coleys Geländewagen vor dem Apartmentkomplex parkte, in dem seine damalige Ex-Freundin Rhonda Wicht, 24, und ihr Sohn Donald, 4, lebten.

Ein Mann mit mittellangen Haaren, so bezeugte die Nachbarin, habe das Auto weggefahren. Coley, heute ...