19. Juli 2019, 18:53 Uhr Zahlen, Zahlen, Zahlen Die 3xx Schwäne Ihrer Majestät

Der Mensch ist ein enthusiastischer Zähler: Ob Campingplatz-Besucher im Saarland, Opel-Manta-Besitzer in Hessen oder - wie in dieser Woche - Schwäne auf der Themse.





Von Oliver Klasen , Nora Reinhardt , Nadeschda Scharfenberg

Dass der Mensch nicht nur ein denkendes, fühlendes und aufrecht gehendes, sondern auch ein zählendes Wesen ist, zeigt sich schon in der Sesamstraße. Dort wird die Grundfertigkeit mithilfe eines lilagesichtigen Wesens mit Spitznase und ebensolchen Ohren vermittelt. Graf Zahl zählt zum Beispiel Äpfel, allerdings unter erschwerten Bedingungen, denn das Krümelmonster schnappt ständig etwas weg. Immerhin: Da ist es für die Herrschaften im Dienste Ihrer Majestät einfacher, die in dieser Woche die ehrenwerte Aufgabe haben, die Schwäne auf der Themse zu zählen. Sie gehören allesamt der Queen. Das Swan Upping in England, ursprünglich erfunden, um der illegalen Jagd vorzubeugen, ist bis heute ein Großereignis, über das weltweit berichtet wird. Höchste Zeit, ein paar weitere Zählergebnisse ans Licht zu rücken:

2373: Eichhörnchen im Central Park

3691: Telefonbucheinträge für "Eichhorn" in Deutschland

4939: Telefonbucheinträge für "Hummel"

815 238: von Imkern gehaltene Bienenvölker in Deutschland

65: Erwähnungen des Wortes "Honig" in der neu aufgelegten Luther-Bibel

4631: Einträge im Martyrologium Romanum, dem Verzeichnis der katholischen Seligen und Heiligen aller Länder und Zeiten, in der vorläufigen Arbeitsübersetzung des deutschen liturgischen Instituts von 2016.

6000: Medaillen aus Gold, Silber und Bronze, die der Vatikan zurückzog, weil auf ihnen "Lesus" statt "Jesus" stand

258 515: Männer und Frauen, die seit 1951 einen Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland erhalten haben

3668: Ordensmänner in Deutschland

14 257: Ordensfrauen in Deutschland

1366: Nonnenfalter in einer Pheromonenfalle in Flechtingen in Sachsen-Anhalt 12: Kammerjägerverbände

384 428: Jagdscheininhaber

274 854: Wildunfälle im Jahr 2017

278: am 1. Januar 2018 in Hessen zugelassene Autos von Typ Opel Manta

23: große Schneeräumfahrzeuge in Garmisch-Partenkirchen

10 149: unterschiedliche Schneekugeln im Besitz des Nürnberger Schneekugelsammlers Josef Kardinal

5: Schneewittchenstraßen in Deutschland

6515: Straßen in München, darunter 1 Schneewittchenstraße

0: Haltestellen mit Namen "Schneewittchenstraße"

96: U-Bahn-Haltestellen in München

18 900: verkaufte Bahnsteigkarten im Münchner Verkehrsverbund 2018

771: Rolltreppen im Münchner U-Bahn-Netz

232: Rolltreppen im New Yorker U-Bahn-Netz

14 606: "Starbucks"-Filialen in den USA

1: "Stars and Bucks"-Filiale in Ramallah

111: Hotels im Westjordanland

130 611: Übernachtungen auf saarländischen Campingplätzen, Mai bis Oktober 2018

5: Vogelauffangstationen im Saarland, darunter eine für größere Wasservögel wie Gänse, Enten - und Schwäne.