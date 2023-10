Plumpe Annäherungsversuche - das ist eine Unart, die in der Regel Menschen, primär männlichen, zugeschrieben wird. Die Schauspielerin Geena Davis erzählte dem New Yorker 2022 in einem Interview, sie habe in den Achtzigerjahren von Jack Nicholson ein eindeutiges Angebot erhalten und seine Avancen mit den Worten zurückgewiesen: "Ich würde gerne. Aber ich glaube, dass wir irgendwann zusammenarbeiten werden, und möchte die sexuelle Spannung zwischen uns nicht ruinieren."