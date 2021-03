Von Martin Zips

Eine sehr häufig zu hörende Äußerung von Menschen, die aufgrund ihres leicht fortgeschrittenen Alters als nicht mehr ganz so cool gelten können, lautet so: "Das haben wir als Kinder oft gemacht. Ist das heute noch erlaubt?" Meist geht es in dem Kontext um kompromittierende Dinge wie nächtliche Freibad-Einbrüche, im Sommerwald gezündete Silvesterknaller, selbstgedrehte Horror-Filme oder Stunts mit dem BMX-Rad auf der Bundesstraße. Strafbar wäre es aus heutiger Sicht ganz bestimmt, einsame Senioren mit einem Telefonstreich aufzuschrecken ("Lebt ihr Mann noch? Er schuldet mir hunderttausend Mark!").

Die irische Schauspielerin Eve Hewson, 29, Tochter des Pop-Opas Bono, 60, und der Unternehmerin Alison Hewson, 59, hat gerade einen Telefonstreich gestanden. Als Kind habe sie ihrem Vater sein Adressbuch entwendet und den amerikanischen Sänger und Schauspieler Justin Timberlake, 40, angerufen, erzählte sie im britischen Fernsehsender ITV. Am Telefon habe sie Timberlake dann anonym Quizfragen gestellt, die sie zuvor auf einer Müsli-Packung gefunden habe.

Nun, das ist vermutlich wesentlich harmloser als das, was ihre irischen Eltern oder die katholischen Pfadfinder im Westerwald in einer Zeit getan haben als "Rufnummernunterdrückung" noch Standard beim Fernsprechen war. Dennoch sollte man unbedingt hoffen, dass Eve Hewson in diesem Zusammenhang (Diebstahl, Stalking, Telefonterror) nicht vielleicht doch gegen geltendes Recht verstoßen hat. Denn dann wären sie und die Müslipackung sicher dran.

