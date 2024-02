Von Jürgen Schmieder, Las Vegas

Natürlich ist dieser Gag, den Victoria und David Beckham da bemühen, arg ausgelutscht: Europäisches Paar tut so, als habe es keine Ahnung davon, was der Super Bowl ist, um welche Sportart es sich handelt, wer daran teilnehmen wird. Er funktioniert dennoch, weil die beiden in ihrer naiven Ignoranz herrlich selbstironisch daherkommen. In einem Clip, der kurz vor dem Football-Finale am Sonntag kuriert, persiflieren sie eine Szene aus ihrer Netflix-Doku "Beckham", in der Victoria verzweifelt versucht, ihre Herkunft als untere Mittelschicht darzustellen - und David sie auffordert, doch bitte ehrlich zu sein ("Be honest!") und zuzugeben, dass ihr Vater sie im Rolls-Royce zur Schule gebracht habe.