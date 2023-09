Rekordregen in Spanien

Eine Frau versucht sich unter einem Regenschirm vor den heftigen Regenfällen in der Region Toledo zu schützen.

Nach Monaten extremer Dürre erlebte die iberische Halbinsel an diesem Wochenende das komplette Gegenteil. Besonders betroffen waren Katalonien und die Region von Madrid. Zwei Männer sterben, in Madrid werden zwei Menschen vermisst.

Von Patrick Illinger

Am Sonntagnachmittag um kurz nach zwei Uhr wurden die Einwohner Madrids unsanft aus ihrer Mittagsruhe gerissen. Auf sämtlichen Mobilfunkgeräten der Stadt quakte ein hässlicher Warnton. Eine Mitteilung des Zivilschutzes ploppte auf den Displays auf: Notfall. Flutwarnung. Man solle das Auto nur im absoluten Ausnahmefall nutzen. Und bis auf Weiteres zuhause bleiben.

Ein Tiefdruck-Phänomen namens Dana hatte sich seit Tagen schon angekündigt. Im Verlauf des Wochenendes waren bereits weite Teile Spaniens mit Wassermassen überschwemmt worden. Im Viertelstundentakt berichteten die Nachrichtensender von dem meteorologischen Ausnahmezustand, der über die iberische Halbinsel hinweg zog und, so die Prognosen, in der Region von Madrid seinen Höhepunkt erreichen würde: ein isoliertes Tiefdruckgebiet in höheren Lagen der Troposphäre. Im Verlauf des Wochenendes fokussierten sich die Warnungen dann auf Zentralspanien und insbesondere die Hauptstadt Madrid.

Während es dort am Samstag zwar stark, aber nicht besorgniserregend heftig regnete, braute sich im Laufe des Sonntags eine anthrazitfarbene Wolkendecke auf, die sich schließlich in eine gigantische Waschküche verwandelte. Begleitet von Blitz und Donner regnete es aus Krügen, wie Spanier sagen - ein deutliches Kontrastprogramm zu den Dürremonaten der ersten Jahreshälfte. Doch blieb die prognostizierte Rekordwassermenge von 120 Liter pro Quadratmeter zunächst aus. Entsprechend hämisch fielen in den sozialen Medien die Kommentare über die vermeintlich übertriebene Notfallwarnung aus.

Detailansicht öffnen Überflutete Straßen und umgestürzte Müllcontainer in der Region Toledo. (Foto: Javier Diaz via X/Javier Diaz via REUTERS)

Doch während die Hauptstadt anfangs nur heftig geduscht wurde, bauten sich unter anderem im 80 Kilometer entfernten Toledo wahre Sturzbäche in den Straßen auf. Nach Angaben der Feuerwehr gingen dort im Verlauf des Sonntags nahezu hundert Liter Wasser pro Quadratmeter nieder. Auch weitere Gemeinden im Südwesten von Madrid waren betroffen.

Bereits am Samstag waren zwei Männer aufgrund der Unwetter ums Leben gekommen. Die waren bei Saragossa in einem Canyon unterwegs, als sie ins reißende Wasser stürzten und ertranken, wie Medien unter Berufung auf die Behörden berichteten.

In Katalonien, rund um das Flussdelta des Ebro gingen am Wochenende punktuell mehr als 200 Liter Wasser pro Quadratmeter nieder - so viel wie seit 23 Jahren nicht mehr. In der Ortschaft Alcenar durften die Menschen zeitweise Häuser nicht mehr verlassen. Einige mussten aus überfluteten Wohnungen geborgen werden.

Detailansicht öffnen Aufräumen in der Region Tarragona: Schlamm steht in den Straßen und Häusern. (Foto: IMAGO/Marc Asensio Clupes/IMAGO/ZUMA Wire)

Und auch für die Innenstädter von Madrid hatte Dana noch eine Überraschung parat: Nachdem die offizielle Alarmstufe am Sonntagabend bereits von rot auf orange zurückgefahren worden war, platzten in der Nacht zum Montag nochmal unerwartete Wassermassen über der Hauptstadt aus den Wolken.

Metrowagen liefen knöcheltief mit Wasser voll. Ein halbes Dutzend Linien stellten den Betrieb ein. Mehr als 1200 Notrufe gingen bei der Feuerwehr ein. Vor allem Südosten der Stadt musste die Feuerwehr im Akkord ausrücken, um Wohnungen auszupumpen und Straßen zu sperren. Am frühen Montagmorgen meldeten die Behörden in Madrid zwei Vermisste, deren Auto in einen Fluss gefallen war. "Nennt mich verrückt, aber vielleicht war die Notfallwarnung doch richtig", twitterte ein Bewohner der Stadt zusammen mit einem Video seiner vor Wasser triefenden Zimmerdecke.

Die Bilanz des Vollwaschgangs, dem die iberische Halbinsel ausgesetzt war, ist doch beachtlich. Vor allem zwischen Madrid und der Mittelmeerküste wurden Dutzende überschwemmte Straßen und Autobahnen gesperrt. Zugverbindungen fielen reihenweise aus. Die Schnellstrecke nach Valencia und Alicante wurde ebenso gesperrt wie die vielbenutzte Verbindung nach Toledo. Stundenlang versuchten Reisende am Atocha-Bahnhof von Madrid, Fahrkarten erstattet zu bekommen. Viele der Sperrungen blieben auch am Montagmorgen noch bestehen. Erst im Laufe des Tages sollen die Regengüsse nun wieder nachlassen, sagen die Meteorologen.